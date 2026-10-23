Folgende Geschaefte in der ISIN DE0005190003, Wertpapier-Name: BAY.MOTOREN WERKE AG ST, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE0005190003 22.10.2026 21:04:17 48.209 70,50 EUR
DE0005190003 22.10.2026 21:06:44 24.215 62,50 EUR
DE0005190003 22.10.2026 21:08:59 35.426 69,50 EUR
DE0005190003 22.10.2026 21:11:13 10.979 69,58 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE0005190003 22.10.2026 21:04:17 48.209 70,50 EUR
DE0005190003 22.10.2026 21:06:44 24.215 62,50 EUR
DE0005190003 22.10.2026 21:08:59 35.426 69,50 EUR
DE0005190003 22.10.2026 21:11:13 10.979 69,58 EUR
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