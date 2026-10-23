Das EEG 2027 und das Netzanschlusspaket sowie die neue Netzentgeltsystematik (AgNes) könnten den Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik zum Erliegen bringen, warnen 15 Photovoltaik-Projektierer in einer gemeinsamen Erklärung: Sie fürchten, dass in den Ausschreibungen ab 2027 keine wirtschaftlichen Gebote unterhalb des geltenden Höchstwertes von 5,9 Cent pro Kilowattstunde mehr abgegeben werden könnten. Der Bundestag wird wohl im November über EEG-Novelle und Netzpaket entscheiden. Die Unternehmen - darunter RWE, Enertrag, Baywa re, Belectric, Juwi und GP Joule - argumentieren, dass schon allein durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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