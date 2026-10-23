Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG
Weitere Defense-Aufträge und positive Sentimentdaten - Operative Talsohle sollte durchschritten sein
FORTEC Elektronik hat am 21.10. eine Reihe neuer Aufträge aus dem Verteidigungssektor bekannt gegeben. Gepaart mit vielversprechenden Q3-Zahlen eines Peers sowie positiven Konjunkturdaten des Branchenverbands ZVEI rechnen wir damit, dass die mit dem Geschäftsbericht am 29.10. zu erwartende Guidance eine Rückkehr zu profitablem Wachstum aufzeigt.
Defense-Aufträge in beiden Segmenten: Im Segment Datenvisualisierung erhielt die niederländische Tochtergesellschaft FORTEC Benelux zwei mehrjährige Orders zur Entwicklung, Qualifizierung und Serienlieferung maßgeschneiderter Display-Lösungen für hohe militärische und umwelttechnischen Anforderungen. Das Auftragsvolumen beträgt mehrere Millionen Euro und soll bereits ab dem laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 umsatzwirksam werden. Darüber hinaus gewann FORTEC Power (Segment Stromversorgungen) ebenfalls von einem Defense-Kunden einen Großauftrag im unteren einstelligen Millionenbereich (USD), der ab dem Kalenderjahr 2028 (entspricht GJ 2027/2028 bzw. 2028/2029 bei FORTEC) verumsatzt wird. Die Gesamtsumme der Auftragsmeldungen aus dem Verteidigungssektor beläuft sich bei FORTEC inzwischen auf einen deutlich zweistelligen Mio.-Euro-Betrag und unterstreicht die technologische Kompetenz des Unternehmens für anspruchsvolle sicherheitskritische Anwendungen.
Auftragsbestand deutlich ausgebaut: Bereits im Rahmen der Präsentation auf den Hamburger Investorentagen Ende August hatten die FORTEC-Vorstände Michael Spatny (COO) und Henrik Christiansen (CFO) über einen starken Auftragsbestand i.H.v. 62,0 Mio. EUR berichtet (9M per 31.03.: 50,1 Mio. EUR). Auch das aktuelle ZVEI-Konjunkturbarometer deutet auf ein freundliches Marktumfeld zu Beginn des neuen Geschäftsjahres von FORTEC hin. So verzeichnete die deutsche Elektroindustrie im August ein Auftragsplus von 17,0% yoy (Jan.-Aug.: +13,1% yoy). Nicht zuletzt gab Wettbewerber DATA Modul jüngst vorläufige Zahlen eines starken dritten Quartals (Jul.-Sept.) bekannt, in dem der Auftragseingang und Konzernumsatz um jeweils ca. 13% yoy gesteigert wurden.
Positive Guidance erwartet: Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass FORTEC nach zwei Jahren mit zweistelligen Erlösrückgängen in 2026/2027 auf den Wachstumspfad zurückfindet und der Ausblick dies unterstreicht. Unsere aktuelle Umsatzprognose für 2027 (+2,2% yoy) dürfte dabei eher noch konservativ sein, angesichts der durch die Restrukturierungsmaßnahmen etwas eingeschränkten Visibilität behalten wir diese aber vorerst unverändert bei. Auch ergebnisseitig sollte nach dem u.E. defizitären Übergangsjahr 2025/2026 in 2027 ein Turnaround anstehen, wozu zunehmend auch die margenstärkeren Defense-Aufträge beitragen.
Fazit: FORTEC baut seine Stellung im dynamischen Defense-Markt sukzessive aus und sowohl das vollere Auftragsbuch (Bestwert seit Q3/24) als auch die Sentimentdaten deuten darauf hin, dass die operative Talsohle endlich durchschritten ist. Wenngleich die Profitabilität zuletzt deutlich unter Druck stand und 2025/2026 erstmals ein negatives Konzernergebnis zeigen dürfte, erachten wir die Bewertung weit unter Buchwert (KBV: 0,7x) als ungerechtfertigt. Wir halten daher das Chance-Risiko-Verhältnis für attraktiv und bekräftigen unser Kursziel von 15,00 EUR.
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