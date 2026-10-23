Die Deutsche Telekom-Aktie bleibt nach dem jüngsten Kurseinbruch technisch angeschlagen und notiert aktuell bei 25,53 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem markanten Down-Gap vom 9. Oktober eine Fortsetzung der Korrektur bis 23,50 € favorisiert. Stattdessen konnten sich die Käufer zwischenzeitlich zurückmelden und eine Erholung bis an die ehemalige Unterstützungszone zwischen 25,70 und 26,32 € einleiten. Doch ausgerechnet dort zeigen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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