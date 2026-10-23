Die Rheinmetall-Aktie hat seit Montag rund 100 € verloren. Am Donnerstag fiel sie im Tagesverlauf bis auf 994,40 € und schloss am Abend bei rund 1.009 €. Die zweiwöchige Erholungsphase davor ist vorerst beendet. Zuletzt belastete auch eine Kurszielsenkung der UBS, die vor dem Kapitalmarkttag Ende November vorsichtigere Unternehmensziele erwartet. Gerät die Aktie weiter unter Druck oder findet sie endlich Halt? UBS dämpft die Erwartungen UBS-Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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