Im Rahmen der neuen Standortstrategie der Generali Deutschland will das Unternehmen mit zeitlichem Vorlauf die Teams aus Aachen/Köln, Nürnberg/München und Stuttgart/Karlsruhe zusammenführen. Was bedeutet das für Standorte und Arbeitsplätze? Die Generali Deutschland hat bekannt gegeben, dass im Rahmen der neuen Standortstrategie mit einem zeitlichen Vorlauf bis zum Ende des Jahres 2030 die Teams aus Aachen/Köln, Nürnberg/München sowie Stuttgart/Karlsruhe jeweils an den Zielstandorten Köln, München ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact