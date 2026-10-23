Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH



23.10.2026 / 14:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.10.2026 Kursziel: €3,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,80 auf EUR 3,40.



Zusammenfassung:

GCP hat eine Beteiligung von 20,04% an der LEG Immobilien AG erworben und damit einen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität in ein eng verwandtes deutsches Wohnimmobilienunternehmen investiert. Der Reiz liegt auf der Hand. LEG bietet eine FFO-Rendite von über 13% und deutlich bessere Wirtschaftlichkeitskennzahlen, als GCP derzeit durch den direkten Kauf vergleichbarer Objekte erzielen könnte, während das Management einen anteiligen FFO-Zuwachs von rund 30% erwartet. Wir halten jedoch die Aussage, die diese Transaktion über den aktuellen Wohnimmobilienmarkt trifft, für interessanter. Börsennotierte Portfolios lassen sich derzeit mit Abschlägen erwerben, die bei physischen Immobilien nur schwer zu erzielen sind, was kapitalstarken Vermietern einen weiteren Wachstumsweg eröffnet. GCP kennt zudem die Märkte und die Mietdynamik, auf denen das Geschäft von LEG basiert. Der Nachteil ist eine geringere Liquidität in einer Zeit, in der Immobilienaktien unter steigenden Anleiherenditen leiden. Dennoch erscheint der Gewinnanstieg substanziell genug, um den Einsatz zu rechtfertigen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf €12,80 (bisher: €14,80), nachdem wir die höheren Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen in unserem DCF-Modell berücksichtigt haben (77% Aufwärtspotenzial).



First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.80 to EUR 3.40.



Abstract:

Aroundtown's 84%-owned residential subsidiary, GCP, has taken a 20.04% stake in LEG Immobilien. In our view, this is the clearest sign yet that AT is no longer operating in defensive mode. The deal uses GCP's balance sheet to buy German residential exposure at a >13% FFO yield, offering materially better economics than comparable direct property acquisitions. It also lifts Residential to 42% of AT's proportional portfolio and the combined Living share close to 60%. More broadly, the deal highlights how select listed German residential exposure can currently be bought on better economics than comparable bricks-and-mortar assets. The timing is notable as property stocks continue to be battered by rising bond yields. AT remains rate-sensitive, but the current sell-off increasingly appears to price in both sustained valuation pressure and renewed financing stress despite AT's heavy refinancing work already having been completed. In our view, a stabilisation in rates, alongside resilient rental growth and continued accretive capital deployment, should be enough to drive a meaningful stock rebound. We maintain our Buy rating but trim our PT to €3.4 (old: €3.8) after updating our DCF model for the rise in German 10yr bond yields (133% upside).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AT1_GR-2026-10-23_EN



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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