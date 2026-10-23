Der deutsche Mittelstand zeigt sich im September 2026 konjunkturell stabil, aber unter Druck: Der Umsatz liegt laut DATEV Mittelstandsindex saison- und kalenderbereinigt nur 1,0 Prozent über dem Vorjahresmonat, während die Löhne um 5,5 Prozent zulegen und die Beschäftigung leicht zurückgeht.
Der Umsatzindex erreicht im September 96,9 Punkte und liegt damit 1,0 Prozent über dem Vorjahreswert. Im nominalen Vergleich beträgt der Zuwachs lediglich 0,5 Prozent. Gegenüber dem Vormonat sinkt der Index um 1,0 Prozent. Die Entwicklung fällt je nach Unternehmensgröße sehr unterschiedlich aus: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Der Umsatzindex erreicht im September 96,9 Punkte und liegt damit 1,0 Prozent über dem Vorjahreswert. Im nominalen Vergleich beträgt der Zuwachs lediglich 0,5 Prozent. Gegenüber dem Vormonat sinkt der Index um 1,0 Prozent. Die Entwicklung fällt je nach Unternehmensgröße sehr unterschiedlich aus: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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