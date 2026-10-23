Die Atos-Aktie konnte im Oktober ihren anhaltenden Abwärtstrend vorerst beenden. Vom Tief Ende September bei rund 20 € erholte sie sich und notiert am Freitag aktuell bei 23,90 €. Auf Jahressicht hat sie allerdings weiterhin mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Hier stellt sich die Frage: Ist damit die Trendwende geschafft und lohnt sich jetzt ein Einstieg? Restrukturierungsziele vorzeitig erreicht Mit den am 21. Oktober veröffentlichten Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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