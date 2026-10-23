LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3100 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe erwartungsgemäß abgeliefert, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag nach den Zahlen. Auch nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien sieht er weiteres Potenzial./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B2B0DG97
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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