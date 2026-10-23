Die DroneShield-Aktie steht am Freitag erneut unter Druck. Das Papier notiert aktuell bei 0,8874 Euro und damit 3,35 Prozent im Minus. Damit bleibt der Rüstungstechnologie-Wert unterhalb der wichtigen Marke von 1 Euro. Nach dem jüngsten Bruch dieser Schwelle hat sich bislang keine nachhaltige Erholung entwickelt.Abwärtstrend bleibt bestehen Auch im Tageschart präsentiert sich die Aktie angeschlagen. Erholungsversuche wurden zuletzt wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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