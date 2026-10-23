Zusammenarbeit soll die Studienplanung verbessern und mehr Patienten in Australien einen Zugang zu biomarkerbasierten Studien ermöglichen

Highlights

Gemeinsam wollen Fortrea und Omico die Präzisionsonkologie-Forschung in Australien beschleunigen

Kooperation verbindet Fortreas Erfahrung bei der Durchführung klinischer Studien in der Onkologie mit Omicos Programm "Precision Oncology Screening Platform Enabling Clinical Trials" (PrOSPeCT)

Durch gezielte Zuordnung von Patienten zu passenden, biomarkergestützten Studien wollen die Partner die Auswahl geeigneter Studienzentren optimieren und Patienten schneller den Zugang zu relevanten klinischen Studien ermöglichen





DURHAM, North Carolina, und SYDNEY, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), ein führendes weltweites Auftragsforschungsinstitut (CRO), und Omico, Australiens führende Organisation für Präzisionsonkologie-Screening und die Vermittlung passender klinischer Studien, haben heute eine Zusammenarbeit bekannt gegeben. Ziel ist es, die Präzisionsonkologie-Forschung voranzubringen, indem Krebspatienten der Zugang zu biomarkerbasierten klinischen Studien erleichtert wird. Dafür bündeln die Partner Omicos Netzwerk für Präzisionsonkologie sowie Fortreas wissenschaftliche Expertise und Erfahrung mit klinischen Studien. Gemeinsam wollen sie die Studienplanung, die Auswahl der Prüfzentren und die Patientenrekrutierung verbessern und so den Zugang zu biomarkergestützter Krebsforschung weltweit erweitern.

Im Rahmen der Kooperation unterstützt Omico die Kunden von Fortrea bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Dazu stellt die Organisation Erkenntnisse über relevante Patientengruppen, genomische Profilierungsdaten, Möglichkeiten zur Zuordnung geeigneter Patienten zu Studien, Real-World-Daten aus der Onkologie sowie Wege zur Überweisung potenzieller Studienteilnehmer in Australien bereit. Das Land ist ein wichtiger Standort für klinische Studien in der Onkologie - sowohl in frühen als auch in späten Entwicklungsphasen. Die Zusammenarbeit verbindet Fortreas Erfahrung in der Entwicklung von Krebsmedikamenten mit Omicos zentralem Programm "Precision Oncology Screening Platform Enabling Clinical Trials" (PrOSPeCT), der größten Krebsgenomik-Initiative Australiens. PrOSPeCT ermöglicht die molekulare Profilierung von Tumoren und soll dabei helfen, Patienten passenden biomarkergestützten klinischen Studien und zielgerichteten Therapien zuzuordnen.

"Mit Omico wollen wir möglichst schnell die richtigen Patienten für die jeweils passende Studie finden", sagt Oren Cohen, M.D., Chief Medical Officer von Fortrea. "Die moderne Entwicklung von Krebsmedikamenten erfordert immer präzisere Verfahren, um für bestimmte Krebsarten gezielt jene Therapien zu finden, von denen die Patienten am meisten profitieren können - und zwar so schnell wie möglich. Durch die Zusammenarbeit mit Omico können wir geeignete Patienten für biomarkergestützte Studien in Australien schneller identifizieren und damit die Präzisionsmedizin für Menschen mit Krebs weiter voranbringen."

Omico hat eines der umfassendsten Präzisionsonkologie-Netzwerke Australiens aufgebaut. Es vereint molekulare Profilierung, Real-World-Evidenz, Forschungsprogramme mit definierten Patientenkohorten sowie ein landesweites Netzwerk von Prüfärzten und klinischen Studienzentren. Nach eigenen Angaben verfügt Omico über klinisch-genomische Daten von mehr als 23.000 Patienten, die ihre Einwilligung zur Aufnahme in die Datenbanken gegeben haben. Darüber hinaus hat die Organisation Überweisungen von mehr als 1.600 Ärzten aus ganz Australien erhalten.

"Dank der etablierten nationalen Forschungsinfrastruktur, der Fachkompetenz und der Netzwerke von Omico im Bereich der Präzisionsonkologie ist Australien hervorragend aufgestellt, um biomarkergestützte klinische Studien für internationale Auftraggeber zu unterstützen", sagt Professor David Thomas, Chief Science and Strategy Officer bei Omico. "Indem wir unsere landesweiten Daten und unsere Möglichkeiten zur Vermittlung geeigneter Studienteilnehmer mit Fortreas internationaler Expertise in der klinischen Entwicklung zusammenführen, können wir Auftraggeber weltweit dabei unterstützen, passende Patientengruppen zu identifizieren, Studien effizienter zu planen und die gezielte Rekrutierung zu erleichtern."

Fortreas Expertise in der Onkologie wird von Tausenden Fachkräften im operativen Bereich getragen und durch mehr als 50 fest angestellte Ärzte mit onkologischer Fachkompetenz ergänzt. Die Kooperation erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Entwicklung moderner Krebsmedikamente immer stärker auf Präzisionsmedizin, biomarkergestützte Entwicklungsstrategien und die gezielte Identifizierung geeigneter Patienten ausrichtet. Durch die Zusammenarbeit können Fortrea und Omico Prüfzentren gezielter auswählen und Patienten anhand ihrer individuellen Genomdaten mit geeigneten Studien zusammenbringen. Dadurch erhalten in Australien mehr Menschen die Möglichkeit, an klinischen Studien teilzunehmen, die auf ihre jeweilige Erkrankung zugeschnitten sind.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und agile Lösungen bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com mehr darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns auf LinkedIn, X und Bluesky.

Über Omico

Omico ist eine unabhängige, landesweit tätige gemeinnützige Forschungsorganisation, die neue Wege in der Krebsbekämpfung beschreitet. Wir setzen uns dafür ein, die Behandlungsergebnisse von Menschen mit Krebs in Australien zu verbessern. Dazu schaffen wir einen gleichberechtigten Zugang zur Präzisionsonkologie, bringen wissenschaftliche Fortschritte in die klinische Versorgung und Forschung ein und erarbeiten die wissenschaftliche Evidenz, die für fundierte gesundheitspolitische Entscheidungen und die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems benötigt wird. Gemeinsam mit führenden australischen Krebsinstituten, Forschern, Ärzten, Industriepartnern, Patientenvertretungen und Regierungsstellen treiben wir die molekulare Profilierung, biomarkergestützte klinische Studien, das personalisierte Management des Krebsrisikos und die Gewinnung von Real-World-Evidenz voran.

Über PrOSPeCT

PrOSPeCT ist Australiens größte Initiative im Bereich der Präzisionsonkologie. Omico führt das Programm gemeinsam mit einem landesweiten Netzwerk von Partnern aus Gesundheitswesen, Forschung und Industrie durch. Es ermöglicht berechtigten Menschen in Australien, kostenlos molekulare Profile erstellen zu lassen und Zugang zu passenden biomarkergestützten klinischen Studien und Therapien zu erhalten. Gleichzeitig werden klinische, genomische, behandlungsbezogene und ergebnisbezogene Daten erhoben, um die Forschung voranzubringen, die Krebsversorgung zu verbessern und künftige gesundheitspolitische Entscheidungen auf eine fundierte Grundlage zu stellen.

Presse- und Investorenkontakte von Fortrea:

Galen Wilson (Medien) - 703-298-0802, media@fortrea.com

Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Pressekontakt von Omico:

Kym Bramich (Kommunikation) - +61 414 795 087, k.bramich@omico.org.au