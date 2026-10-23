Die Siemens-Energy-Aktie steht auch zum Wochenschluss unter Druck. Aktuell notiert das Papier bei 118,32 Euro und damit 2,15 Prozent im Minus. Damit hat sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen weiter verschärft. Gleichzeitig halten mehrere Analysten an deutlich höheren Kurszielen fest - trotz des jüngsten Kurssturzes.Aktie verliert wichtige Marken Allein am Donnerstag war die Aktie um rund 8,6 Prozent eingebrochen und auf 122,20 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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