AUSTIN, Texas, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Del Valle ISD Education Foundation wurde beim FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026 in Austin, Texas, mit dem F1 Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung von Bildungschancen und die Förderung von Schülerinnen und Schülern in der Gemeinde Del Valle in Texas einsetzt, erhielt eine Förderpreis-Spende von 100.000 Euro von Allwyn, einem führenden Entertainment-Unternehmen im Lotteriesektor. Mit der Spende wird direkt die Initiative "Fast Track" finanziert. Sie soll Fördermittel für Lehrkräfte, Stipendien für Schülerinnen und Schüler sowie MINT-Angebote für 12.000 junge Menschen vor Ort ausbauen.

Obwohl die Gemeinde Del Valle direkt neben dem Circuit of The Americas (COTA) und einer Hightech-Industrieregion liegt, leben 85 % der Schülerinnen und Schüler in sozial und wirtschaftlich benachteiligten Verhältnissen. Strukturelle Hürden erschweren ihnen den Zugang zu den wirtschaftlichen Chancen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung bieten. Die Del Valle ISD Education Foundation will diese Situation verändern, indem sie die Nähe zum COTA und weitere regionale Möglichkeiten gezielt nutzt. Dazu baut sie finanzielle, logistische und infrastrukturelle Hürden ab, die junge Menschen vor Ort bislang daran hindern, eine erfolgreiche berufliche Zukunft in der Hightech-Branche einzuschlagen.

Die Initiative "Fast Track", die durch die Spende von Allwyn finanziert wird, ist ein umfassendes, von der Basis aus entwickeltes Konzept zur Förderung beruflicher Kompetenzen und zur Fachkräfteentwicklung. Das Programm beschränkt sich nicht auf eine erste Berufsorientierung. Vielmehr schlägt es eine Brücke zwischen dem Unterricht an weiterführenden Schulen und Austins florierendem Technologie- und Ingenieursektor. Indem finanzielle Hürden für benötigte Lernmaterialien beseitigt, MINT-Innovationsförderungen mit Schwerpunkt auf Rennsport und Technologie bereitgestellt und direkte Einblicke in die Industrie durch Workshops und Exkursionen ermöglicht werden, eröffnet "Fast Track" wirtschaftliche Perspektiven für Schüler und ihre Familien - und baut gleichzeitig eine nachhaltige lokale Talent-Pipeline für High-Tech-Unternehmen in der Region auf.

Die Partnerschaft zwischen der Del Valle ISD Education Foundation und der Formula 1 wird durch diese Auszeichnung langfristig positive Wirkung entfalten. Da die Stiftung direkt neben dem COTA angesiedelt ist, eröffnet sie jungen Menschen Zugang zu Spitzen-Engineering, logistischer Exzellenz und den Innovationen des Rennsports. Für junge Menschen, deren Alltag von erheblichen finanziellen Hürden geprägt ist, steht der Grand Prix für mehr als Geschwindigkeit: Er zeigt ihnen ganz konkret, welche Möglichkeiten ihnen in den MINT-Fächern und in der Technologiebranche offenstehen.

Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer bei Allwyn und Jurymitglied des F1 Allwyn Global Community Award, erklärt: "Wir sind sehr stolz darauf, die Del Valle ISD Education Foundation zu unterstützen. Wir haben den F1 Allwyn Global Community Award ins Leben gerufen, um Initiativen zu fördern, die in den Gemeinden rund um die Grand-Prix-Veranstaltungen nachhaltige Veränderungen bewirken und Menschen langfristig stärken. Das Projekt in Del Valle überzeugte durch einen konkreten Weg zu besseren wirtschaftlichen Perspektiven für Tausende junge Menschen in der Region. Damit verkörpert es den Geist des Awards in besonderer Weise."

Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1 und Jurymitglied des F1Allwyn Global Community Award, sagte: "Bei der Formula 1 arbeiten wir präzise und leistungsorientiert auf Grundlage von Daten. Es war offensichtlich, dass auch dieses Team mit derselben Disziplin und Zielstrebigkeit vorgeht. Indem das Team sein Projekt 'Fast Track' an konkreten, messbaren Leistungskennzahlen (KPIs) ausrichtet, zeigt es, dass es sich sowohl einer langfristigen Rechenschaftspflicht als auch der unmittelbaren Unterstützung verpflichtet fühlt. Wir sind stolz darauf, eine Initiative zu fördern, die genau versteht, wie sich Investitionen in echte, dauerhafte Veränderungen für diejenigen Schülerinnen und Schüler umsetzen lassen, die diese Unterstützung am dringendsten benötigen."

Josh Thomas, Executive Director der Del Valle ISD Education Foundation, ergänzt: "Wir freuen uns außerordentlich über die Auszeichnung mit dem F1 Allwyn Global Community Award. Unsere 12.000 Schülerinnen und Schüler in Del Valle leben inmitten einer rasant wachsenden Region, die von Motorsport, Robotik und Hightech-Innovationen geprägt ist. Doch Armut und strukturelle Hindernisse versperren ihnen den Zugang zu den entsprechenden Berufsfeldern. Mit dieser Auszeichnung können wir 'Fast Track' auf den Weg bringen - eine umfassende Initiative, die Praktika, Stipendien und ergänzende Unterstützungsangebote finanziert. So erhalten Schülerinnen und Schüler in Del Valle Zugang zu Chancen, die ihr Leben nachhaltig verändern können."

Die Del Valle ISD Education Foundation ist die fünfte Organisation, die 2026 mit dem F1 Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wird. Vor ihr wurden bereits die britische Starlight Children's Foundation, die kanadische gemeinnützige Organisation La Tablée des Chefs, die österreichische Non-Profit-Organisation Sindbad Mentoring und die niederländische Wohltätigkeitsorganisation Spieren voor Spieren geehrt. Im Laufe der diesjährigen Saison werden an den weiteren Grand-Prix-Standorten in Mexiko-Stadt und Las Vegas zusätzliche Organisationen ausgezeichnet. Nachdem alle Preisträger der Saison bekannt gegeben wurden, können Formula 1-Fans für ihre bevorzugten ausgezeichneten Initiativen abstimmen. Damit setzt Allwyn seinen Plan um, die Fans stärker in das Programm einzubinden.

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual Games konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1 ist ein wichtiger Schritt für Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1 veranstaltet weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken, die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1 sich gleichermaßen für die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1

Die Formula 1 wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1 und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship. Formula 1 ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1 Logo, das F1 Formula 1 Logo, Formula 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1 Allwyn Global Community Award, einschließlich der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award .

Über die Del Valle ISD Education Foundation

Die Del Valle ISD Education Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften im Del Valle Independent School District neue Chancen zu eröffnen. Die Stiftung liegt in unmittelbarer Nähe bedeutender Innovationszentren im Südosten von Austin. Durch Partnerschaften mit der örtlichen Gemeinschaft und philanthropische Fördermittel setzt sie sich für bessere Bildungsergebnisse und langfristige wirtschaftliche Aufstiegschancen ein. Mit Stipendien für Schülerinnen und Schüler, innovativen Fördermitteln für Lehrkräfte, Unterstützungsangeboten für Familien und von Grund auf entwickelten Programmen zur Fachkräfteentwicklung wie "Fast Track" trägt die Stiftung dazu bei, dass das rasante Wirtschaftswachstum in Zentraltexas auch den jungen Menschen vor Ort zugutekommt. Sie unterstützt sie dabei, in zukunftsweisenden Berufen mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dvisdef.org .

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96b89f9e-40ba-4dc6-a0c4-5701f63cb860

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