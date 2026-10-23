Stuttgart - Zum Auftakt des 7. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:3 verloren.



Bereits in der 5. Minute erzielte Ermedin Demirovic das Führungstor für die Hausherren. VfB-Stürmer Dzenan Pejcinovic hatte einen zweiten Ball per Kopf zu seinem Teamkollegen Demirovic verlängert, der im rechten Halbraum aus etwa 22 Metern direkt per Volleyschuss abzog. Gladbachs Torhüter Moritz Nicolas kam zwar noch mit der Hand an den Ball ran, konnte ihn aber nicht entscheidend abwehren, sodass das Leder im rechten oberen Eck landete.



In der 38. Minute erzielte Joe Scally den Ausgleichstreffer für die Gäste. Gladbachs Mittelfeldspieler Wael Mohya hatte sich auf der linken Seite stark durchgesetzt und seinen Teamkollegen Lukas Ullrich bedient. Dessen Flanke wurde von VfB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt unzureichend geklärt und landete rechts im Strafraum bei Gladbachs Mittelfeldspieler Zento Uno, dessen Flachschuss Scally anschließend per Hacke flach ins untere rechte Eck beförderte.



In der 51. Minute erzielte Shuto Machino den Führungstreffer für die Gäste. Mohya hatte sich vor der linken Grundlinie sehr stark gegen die beiden VfB-Spieler Lorenz Assignon und Leo Sauer durchgesetzt und seinen Teamkollegen Machino vor dem Fünfmeterraum bedient, der das Leder wuchtig ins linke obere Eck knallte.



In der 66. Minute baute Mohya die Gladbacher Führung weiter aus. Mohya war auf der linken Seite im VfB-Strafraum nicht angegangen worden und zog ab. VfB-Torhüter Dennis Seimen griff beim Flachschuss des Gladbachers vorbei, doch VfB-Verteidiger Ramon Hendriks klärte auf der Linie. Am rechten Pfosten stocherte Scally anschließend dreimal gegen Mittelstädt und Seimen nach und konnte den Ball irgendwie am Torhüter vorbei ins Zentrum heben. Vor dem leeren Tor drückte Mohya den Ball über die Linie.



In der 83. Minute erzielte Demirovic den Anschlusstreffer für den VfB. Der Stuttgarter Mittelfeldspieler Jamie Leweling hatte sich gegen Gladbachs Ullrich etwas Platz verschafft und flankte anschließend an den linken Pfosten. Dort stieg Demirovic gegen die Gladbacher Verteidiger Yukhym Konoplia und Daiki Hashioka am höchsten und köpfte das Leder ins rechte Eck ein.



Durch die Niederlage rutscht der VfB vorerst auf den 14. Tabellenplatz ab, während Gladbach auf dem 18. Rang bleibt.





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