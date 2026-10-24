Berlin - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor massiven Sicherheitsrisiken in Berlin, sollte eine rot-grün-rote Landesregierung ihre Arbeit aufnehmen. "Die ultra-links Koalition in Berlin kann zu einem echten Sicherheitsrisiko werden. Berlin darf nicht zum Rückzugs- und Aktionsraum für Clankriminelle, Extremisten und Antisemiten werden", sagte Dobrindt der "Bild-Zeitung".
Deswegen brauche es ein "entschlossenes und hartes Vorgehen" mit mehr Polizeikräften, einer Stärkung des Verfassungsschutzes sowie dem Ausbau der Videoüberwachung. Allerdings sei das Gegenteil von Rot-Grün-Rot zu erwarten, erklärte der Innenminister. "Das erweckt mehr den Eindruck von Clan-Pflege statt Kriminalitätsbekämpfung", so Dobrindt.
Deswegen brauche es ein "entschlossenes und hartes Vorgehen" mit mehr Polizeikräften, einer Stärkung des Verfassungsschutzes sowie dem Ausbau der Videoüberwachung. Allerdings sei das Gegenteil von Rot-Grün-Rot zu erwarten, erklärte der Innenminister. "Das erweckt mehr den Eindruck von Clan-Pflege statt Kriminalitätsbekämpfung", so Dobrindt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur