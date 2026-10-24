600 statt bis zu 5.000 Meter: Warum Tesoro Gold beim Anden-Wetterrisiko neben Kinross und Rio2 auffällt

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Chile zählt zu den wichtigsten Bergbauländern der Welt. Doch viele Gold- und Kupfervorkommen des Landes liegen hoch in den Anden, wo Schnee, Sturm, extreme Kälte und dünne Luft den Minenbetrieb erheblich erschweren können. Das Jahr 2026 liefert dafür gleich mehrere konkrete Beispiele.

Sowohl Kinross Gold Corporation (ISIN: CA4969024047) als auch Rio2 Limited (ISIN: CA7672171021) mussten über witterungsbedingte Einschränkungen ihrer chilenischen Aktivitäten berichten. Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) entwickelt sein El-Zorro-Projekt dagegen nach Unternehmensangaben auf nur rund 600 Metern Höhe und lediglich 13 Kilometer von der Pazifikküste entfernt.

Höhenlage wird vom Standortdetail zum Kostenfaktor

Eine hohe Goldkonzentration allein macht noch keine wirtschaftliche Mine. Entscheidend ist, ob das Erz zuverlässig und zu kalkulierbaren Kosten abgebaut und verarbeitet werden kann. Bei hoch gelegenen Andenprojekten müssen Unternehmen zusätzliche Aufwendungen für Zufahrtsstraßen, Camps, Energieversorgung, Schneeräumung und wetterfeste Anlagen einplanen.

Extreme Höhen erschweren zudem den Einsatz von Personal und Maschinen. Transporte dauern länger, Wartungsarbeiten werden aufwendiger und einzelne Wetterereignisse können ganze Produktionsketten unterbrechen. Besonders kritisch ist das während der Inbetriebnahme einer neuen Mine, wenn Prozesse und Logistik noch nicht vollständig stabilisiert sind.

Die Geschehnisse des chilenischen Winters 2026 zeigen, dass diese Risiken nicht nur theoretischer Natur sind. Sie können unmittelbar auf Produktion, Kosten und Prognosen durchschlagen.

Kinross senkt nach Extremwetter seine Erwartungen

Bei Kinross traf eine Serie nach Unternehmensangaben beispielloser Winterereignisse die La-Coipa-Mine. Bergbau und Verarbeitung wurden im dritten Quartal 2026 gestört, während Abbauraten und Anlagendurchsatz bis in den September unter den Planwerten blieben.

Gemeinsam mit zusätzlichen metallurgischen Herausforderungen veranlasste dies Kinross dazu, seine Produktionserwartungen für 2026 und 2027 anzupassen. Der Konzern erwartet nun jeweils rund 1,84 bis 1,86 Mio. Goldäquivalentunzen. Die prognostizierten nachhaltigen Gesamtkosten für 2026 liegen bei 1.850 bis 1.900 US-Dollar je Goldäquivalentunze.

La Coipa ist innerhalb des gesamten Kinross-Portfolios nur eine von mehreren Minen. Große Produzenten können Probleme an einem Standort teilweise durch andere Betriebe ausgleichen. Für Unternehmen mit einem einzigen Projekt kann ein längerer Stillstand dagegen wesentlich größere Auswirkungen auf Finanzierung und Zeitplan haben.

Rio2 musste Personal aus Fenix Gold evakuieren

Noch deutlicher wurden die Wetterrisiken bei Rio2. Das Unternehmen fährt seine Fenix-Goldmine im chilenischen Maricunga-Gürtel derzeit hoch. Teile der Anlage liegen nach Angaben des Managements bei rund 4.600 Metern, während die Tagebaubereiche Höhen von bis zu 5.000 Metern erreichen.

Vom 17. bis zum 24. Juli und erneut vom 10. bis zum 22. August 2026 trafen schwere Winterstürme den Standort. Anschließend folgten drei weitere bedeutende Schneefälle. Rio2 setzte den Bergbau zeitweise aus und evakuierte Personal, während die Aufbereitungsanlage, das Laugungspad und die Energieversorgung nur mit verringerter Kapazität weiterliefen.

Bereits im zweiten Quartal waren wegen starken Schneefalls rund 265.000 Tonnen geplanter Erzabbau verschoben worden. Dies entsprach einer Verzögerung von ungefähr 5.000 Unzen Goldproduktion. Rio2 hält zwar am Ziel fest, im vierten Quartal die kommerzielle Produktion zu erreichen, veröffentlichte wegen der schwer berechenbaren Wetterentwicklung jedoch zunächst keine formelle Jahresprognose.

Tesoro Gold liegt auf rund 600 Metern Höhe

El Zorro bietet hierzu einen auffälligen geografischen Kontrast. Tesoro beziffert die Höhenlage des Projekts mit rund 600 Metern über dem Meeresspiegel. Die Pazifikküste und der Panamericana Highway befinden sich etwa 13 Kilometer entfernt, der Hafen von Caldera rund 55 Kilometer. Netzstrom verläuft innerhalb eines Radius von 20 Kilometern, während ein möglicher Wasserzugang höchstens 30 Kilometer entfernt liegt.

Diese Lage kann die Entwicklung gegenüber abgelegenen Hochandenprojekten vereinfachen. Personal kann von bestehenden Bevölkerungszentren aus zum Standort gelangen, schwere Maschinen müssen keine extremen Gebirgspässe überwinden und die Exposition gegenüber lang anhaltenden Schneestürmen ist deutlich geringer.

Die Küstenlage allein macht El Zorro allerdings noch nicht wirtschaftlich. Wasserbereitstellung, Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung bleiben zentrale Aufgaben. Sie kann jedoch dazu beitragen, dass sich das Projekt auf vergleichsweise konventionelle technische Lösungen stützt.

95 Prozent Goldgewinnung mit konventioneller Anlage

Die Vormachbarkeitsstudie für Ternera sieht einen einzelnen Tagebau und eine konventionelle CIP-Aufbereitungsanlage vor. Bei einem Durchsatz von drei Millionen Tonnen jährlich soll eine Goldgewinnungsrate von 95 Prozent erreicht werden. Die geplante anfängliche Betriebsdauer beträgt 13 Jahre.

Tesoro veranschlagt den Kapitalbedarf mit 276 Mio. US-Dollar und die durchschnittlichen nachhaltigen Gesamtkosten mit 1.538 US-Dollar je Unze. Auf Basis eines Goldpreises von 3.500 US-Dollar errechnet die Studie einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar sowie eine interne Rendite von 57 Prozent.

Diese Werte sind noch keine realisierten Ergebnisse. Sie beruhen auf Annahmen zu Goldpreis, Kosten, Bauzeit, Gewinnungsrate und Genehmigungsablauf, die im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie weiter präzisiert werden müssen. Gerade hier könnte sich zeigen, ob der niedrig gelegene Standort tatsächlich in belastbare Bau- und Betriebskosten übersetzt werden kann.

Warum 600 Meter einen Unterschied machen können

Die Erfahrungen von Kinross und Rio2 verdeutlichen, wie schnell extremes Andenwetter selbst professionell entwickelte Minen beeinträchtigen kann. Bei Fenix Gold trafen die Stürme zudem ausgerechnet die sensible Phase des Produktionshochlaufs. Das unterstreicht, weshalb Investoren neben Goldgehalt und Ressourcengröße auch Höhenlage, Zufahrtswege und Infrastruktur betrachten sollten.

Tesoro kann die mit einer Goldmine verbundenen geologischen, finanziellen und regulatorischen Risiken nicht vollständig vermeiden. El Zorro besitzt jedoch eine geografische Eigenschaft, die sich nicht nachträglich konstruieren lässt: einen niedrig gelegenen Standort nahe Küste, Straßen, Energie und regionalen Zentren.

Sollte die endgültige Machbarkeitsstudie die bisherigen Annahmen bestätigen, könnte genau diese Lage zu einem wichtigen Teil der Investmentthese werden. Während manche chilenischen Goldprojekte in Höhen von mehr als 4.000 Metern gegen Schnee, Sturm und Kälte kämpfen, soll Ternera auf rund 600 Metern mit einer konventionellen Prozessroute entwickelt werden.

Quellen:

https://www.kinross.com/English/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-provides-operational-and-return-of-capital-update/default.aspx Kinross Gold Corporation

https://www.rio2.com/post/rio2-provides-fenix-gold-q3-operations-update rio2.com

https://www.rio2.com/post/rio2-reports-q2-2026-financial-and-operating-results-and-webinar rio2.com

https://www.investing.com/news/transcripts/tesoro-gold-at-noosa-mining-conference-2026-chile-project-gains-pace-93CH-4810349 investing.com

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/el-zorro-gold-district/ Tesoro Gold

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/ Tesoro Gold

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Enthaltene Werte: CA4969024047,CA7672171021,AU0000077208