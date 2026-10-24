Goldprognosen im Umbruch: Newcore Gold trifft bei Enchi Gold außerhalb der Reservengruben, OR Royalties steigert Quartalsumsatz um 26%!

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CIBC hat seine Goldprognosen deutlich gesenkt, erwartet für 2027 aber weiterhin 5.200 US-Dollar je Unze. Newcore Gold und OR Royalties zeigen, wie unterschiedlich Unternehmen am Goldpreis teilhaben.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Newcore Gold Ltd. und OR Royalties Inc. Bezahlte Werbung für Newcore Gold Ltd. und OR Royalties Inc.: Die Emittenten unterhalten entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit der SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin die JS Research GmbH beauftragt und vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 24. Oktober 2026, 10:15 Uhr Europa/Berlin ·

Gold zwischen kurzfristigem Gegenwind und langfristigen Treibern!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

steigende Realzinsen, ein stärkerer US-Dollar und eine straffere US-Geldpolitik belasten derzeit die kurzfristigen Aussichten für Gold. Die kanadische Großbank CIBC Capital Markets hat ihre Goldpreisprognose für das vierte Quartal 2026 deshalb von 6.500 auf 4.500 US-Dollar je Unze gesenkt. Für 2027 erwarten die Analysten nun durchschnittlich 5.200 statt 6.500 US-Dollar, für 20285.500 statt 6.000 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Revision notierte Gold bei rund 4.100 US-Dollar je Unze. Die CIBC-Prognosen liegen über dem Konsens, den der Bericht für 2027 mit 4.620 und für 2028 mit 4.451 US-Dollar angibt.1,2

Goldpreisprognosen von CIBC Capital Markets, vorher und aktuell | Eigene Darstellung, Daten: CIBC Capital Markets via Kitco News und investingLive

Von seiner positiven Grundhaltung verabschiedet sich CIBC damit nicht: Die Treiber der vergangenen Rallye seien weiterhin intakt. Die Bank verweist auf Goldkäufe der Zentralbanken von 345 Tonnen im ersten Halbjahr 2026, auf Sorgen um Staatsverschuldung und Finanzstabilität sowie auf geopolitische Unsicherheit.

Wie gegensätzlich die Kräfte wirken, zeigt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die zuletzt über 5% lag. Höhere Renditen machen Anleihen gegenüber Gold attraktiver, steigende Finanzierungskosten lenken den Blick aber auch auf die Tragfähigkeit der US-Staatsfinanzen - ein Argument für Gold als Absicherung.

Nach der Zinserhöhung der Fed im September 2026 hält CIBC zudem für möglich, dass schwächeres Wachstum oder sinkende Inflation zu stärkeren Zinssenkungen führen als erwartet, das könnte eine Erholung 2027 und 2028 stützen.1,2

Für Anleger stellt sich damit die Frage, auf welchen Wegen Unternehmen an einem höheren Goldpreisniveau teilhaben können. Genau hier setzen Newcore Gold (WKN: A2QATA) und OR Royalties (WKN: A417BX) an - auf sehr unterschiedliche Weise: Newcore entwickelt mit "Enchi' in Ghana ein eigenes Goldprojekt und setzt auf Ressourcen- und Reservenwachstum, OR Royalties verdient an Lizenzgebühren und Streams aus Minen anderer Betreiber.3,4

Newcore Gold: Breite, oberflächennahe Goldabschnitte stärken "Enchi'!

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) entwickelt das Goldprojekt "Enchi' im Südwesten Ghanas. Am 6. Oktober 2026 meldete das Unternehmen neue Bohrergebnisse aus der Goldlagerstätte "Boin' im Projekt "Enchi': Bohrloch KBRC407 durchteufte 1,16 g/t Gold über 41,0 Meter, beginnend oberflächennah bei 2 Metern, einschließlich 2,54 g/t Gold über 13,0 Meter ab 25 Metern. Die Mineralisierung liegt im Oxidhorizont, und Newcore schätzt die wahre Mächtigkeit auf 75% bis 85% der Bohrlänge.3

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Dies ist ein wichtiger Bohrabschnitt, da er weiterhin das Potenzial zur Verbesserung des Gehaltsprofils in den ersten Jahren künftiger Minenpläne und Wirtschaftlichkeitsstudien verdeutlicht. Mehrere Bohrabschnitte liegen zudem außerhalb der Tagebaugruben, die die aktuelle Mineralreserve begrenzen. Dies könnte eine spätere Erweiterung der Reserven ermöglichen, was aber noch technisch und wirtschaftlich zu belegen ist. Zu den weiteren Ergebnissen zählten KBRC389 mit 1,66 g/t Gold über 8,0 Meter, KBRC373 mit 0,57 g/t Gold über 59,0 Meter, einschließlich 0,94 g/t über 16,0 Meter, und KBRC379 mit 0,47 g/t Gold über 55,0 Meter, einschließlich 1,27 g/t über 10,0 Meter.3

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Die Mitteilung umfasst 24 RC-Bohrlöcher mit insgesamt 3.370 Metern, von denen 22 auf Goldmineralisierung trafen. Insgesamt hat Newcore Gold (WKN: A2QATA) bisher Ergebnisse aus dem laufenden 80.000-Meter-Programm für 319 Bohrlöcher mit insgesamt 50.470 Metern veröffentlicht; 98% dieser Bohrlöcher durchteuften Goldmineralisierung.3

Vor-Machbarkeitsstudie liefert den wirtschaftlichen Rahmen!

Grundlage der Projektplanung ist die im Juni 2026 abgeschlossene Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS"): Bei einem Goldpreis von 3.800 US-Dollar je Unze weist sie einen Kapitalwert (NPV) nach Steuern von 496 Millionen US-Dollar bei einem Abzinsungssatz von 5% und einen internen Zinsfuß (IRR) von 37% aus.

Der Plan sieht einen Tagebau mit einem jährlichen Durchsatz von 5,5 Millionen Tonnen und durchschnittlich rund 104.000 Unzen Gold pro Jahr über 9,3 Jahre vor. Die Studie beziffert die Anfangsinvestition auf 351 Millionen US-Dollar und die Gesamtkosten einschließlich Erhaltungsinvestitionen (AISC) auf 2.290 US-Dollar je Unze.5

Die Studie basiert auf einer "wahrscheinlichen" (Probable) Mineralreserve von 1,055 Millionen Unzen Gold (51,3 Millionen Tonnen mit 0,64 g/t). Es bestehen 1,502 Millionen Unzen an "angezeigten" (Indicated) Ressourcen einschließlich der Reserven sowie 626.000 Unzen an "abgeleiteten" (Inferred) Ressourcen, die nicht im Minenplan enthalten sind. Die Bohrergebnisse von 2026 sind weder in der Ressourcenschätzung noch in der "PFS" enthalten, was das künftige Potenzial von "Enchi' unterstreicht.3,5

Der Bau erfordert eine Bergbaulizenz und zusätzliche Finanzierung. Laut der Mitteilung zur "PFS" beabsichtigt Newcore, den Antrag auf die Bergbaulizenz auf Grundlage der Studie noch vor Ende 2026 einzureichen.5,6

Bei Newcore Gold (WKN: A2QATA) belegen die Bohrungen weiterhin das Potenzial für künftiges Reservenwachstum.3

Newcore Gold (WKN: A2QATA) untermauert mit breiten, oberflächennahen Goldabschnitten weiter das Potenzial zur Optimierung des Minenplans und zum Reservenwachstum bei "Enchi'. Die "PFS" legt den wirtschaftlichen Rahmen fest.3,5

OR Royalties: Umsatzplus von 26% bei einer Cash-Marge von 96,8%!

OR Royalties (WKN: A417BX) hält mehr als 200 Royalties, Streams und ähnliche Beteiligungen. Das Unternehmen partizipiert so an der Produktion der Minen seiner Betreiberpartner, ohne deren Betriebskosten und das volle operative Risiko selbst zu tragen, abhängig bleibt es allerdings von Förderung und Plänen der Betreiber.4

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen stiegen die Umsätze aus Royalties und Streams im dritten Quartal 2026 auf 90,2 Millionen US-Dollar - rund 26% mehr als im Rekordquartal Q3-2025 mit 71,6 Millionen US-Dollar.

Gegenüber den 42,0 Millionen US-Dollar aus Q3-2024 hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. Die zurechenbaren Goldäquivalentunzen (GEOs) lagen mit 20.237 nahezu auf Vorjahresniveau von 20.326. Das Wachstum geht damit vor allem auf höhere Metallpreise zurück: Gold kostete im Quartalsschnitt 4.262 statt 3.457 US-Dollar je Unze.4,7

Umsatz und Cash-Marge von OR Royalties im dritten Quartal | Eigene Darstellung, Daten: OR Royalties Inc.

Nach Abzug der Umsatzkosten ohne Abschreibungen von 2,9 Millionen US-Dollar blieb eine Cash-Marge von rund 87,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 96,8% des Umsatzes, nach 96,7% im Vorjahresquartal. Die Cash-Marge ist keine nach IFRS definierte Kennzahl: Sie entspricht dem Umsatz abzüglich der Umsatzkosten ohne Abschreibungen und ist mit Kennzahlen anderer Unternehmen nicht zwingend vergleichbar.4,7

Zum 30. September 2026 verfügte OR Royalties über Barmittel von rund 76,7 Millionen US-Dollar, nach 57,0 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen eigene Aktien für 29,1 Millionen US-Dollar (40,8 Millionen kanadische Dollar) zurück und schloss für 15,0 Millionen US-Dollar die Royalty-Transaktion zur Kupfer-Gold-Entdeckung "La Verde' von Hot Chili ab. Dafür erhält OR Royalties laut Hot Chili eine "Net-Smelter-Return'-Royalty von 1% auf Kupfer und 3% auf Gold. Zugleich waren zum Quartalsende 228,2 Millionen US-Dollar aus der revolvierenden Kreditlinie in Anspruch genommen.4,7,8

Im August 2026 erhöhte OR Royalties die Kreditlinie von 650 auf 850 Millionen US-Dollar und verlängerte die Laufzeit bis August 2030. Die nicht zugesagte Erweiterungsoption (Accordion) stieg von bis zu 200 auf bis zu 350 Millionen US-Dollar und bedarf der Zustimmung der Banken. Zum Quartalsende standen 621,8 Millionen US-Dollar der Kreditlinie ungenutzt zur Verfügung, etwa für weitere Zukäufe.4,9

Die Quartalszahlen sind vorläufig und können sich laut Unternehmen noch wesentlich ändern. Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal will OR Royalties am 11. November 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.4

Fazit:

Newcore Gold (WKN: A2QATA) stellt fest, dass die breiten, oberflächennahen Goldabschnitte das Potenzial für eine Optimierung des Abbauplans und eine Steigerung der Reserven bei "Enchi" weiter unterstützen. Die "PFS" legt den wirtschaftlichen Rahmen fest.3,5

OR Royalties (WKN: A417BX) zeigt mit 26% Umsatzwachstum und einer Cash-Marge von 96,8% die Hebelwirkung höherer Metallpreise auf ein Royalty-Portfolio und hat seinen Finanzierungsrahmen ausgebaut. Die Liefermengen blieben dabei stabil, maßgeblich bleiben die Produktion der Betreiber und die Metallpreise.4,9

Als Nächstes stehen die vollständigen Q3-Zahlen von OR Royalties am 11. November 2026, weitere Ergebnisse aus dem 80.000 Meter-Programm auf "Enchi' und der geplante Antrag auf die Bergbaulizenz an.3,4,5

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Kitco News: CIBC slashes gold price forecasts but sees recovery to $5,200 in 2027 as central bank demand offsets Fed headwinds, 20. Oktober 2026. Bericht über die Prognoserevision von CIBC Capital Markets (Anita Soni, Cosmos Chiu).

2. investingLive: CIBC cuts gold forecasts but still sees $5,500 in 2028, Oktober 2026. Ergänzend für die Konsenswerte und die vorherige Prognose für 2028; abgerufen am 22. Oktober 2026.

3. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Drilling Intersects 1.16 g/t Gold over 41.0 Metres, Including 2.54 g/t Gold over 13.0 Metres, at the Enchi Gold Project, Ghana, 6. Oktober 2026. Einschließlich Reserven- und Ressourcentabelle.

4. OR Royalties Inc.: OR Royalties Announces Preliminary Q3 2026 GEO Deliveries, 7. Oktober 2026. Vorläufige, ungeprüfte Zahlen.

5. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Announces Robust Pre-Feasibility Study for the Enchi Gold Project, Ghana, 24. Juni 2026. Stichtag der Studie 23. Juni 2026.

6. Newcore Gold Ltd.: Management's Discussion and Analysis for the period ended June 30, 2026, 26. August 2026.

7. OR Royalties Inc.: OR Royalties Announces Preliminary Q3 2025 GEO Deliveries Along With Record Quarterly Revenues, 7. Oktober 2025. Vergleichswerte Q3 2025 und Q3 2024 in US-Dollar.

8. Hot Chili Limited: Hot Chili banks US$15m as royalty giant backs Chilean copper discovery, Juli 2026. Konditionen der Royalty auf La Verde.

9. OR Royalties Inc./SEC: Condensed Interim Consolidated Financial Statements for the three and six months ended June 30, 2026 (Form 6-K), 5. August 2026. Anhang zur Kreditlinie und Ereignisse nach dem Stichtag.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildungen 1 und 6: Eigene Darstellung der JS Research GmbH; per Skript aus den angegebenen Daten erzeugte Diagramme, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: CIBC Capital Markets über Kitco News und investingLive, Oktober 2026 (Abbildung 1), sowie OR Royalties Inc., 7. Oktober 2025 und 7. Oktober 2026 (Abbildung 6).

Abbildungen 2 bis 4: Newcore Gold Ltd. (Logo, Profilschnitte durch die Lagerstätte Boin, Stand Oktober 2026).

Abbildung 5: OR Royalties Inc. (Logo).

Intro-Bild: Newcore Gold

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 22. Oktober 2026. Geprüft wurden sämtliche Zahlen, Daten und Aussagen des Beitrags zu den Goldpreisprognosen von CIBC, zu Bohrergebnissen, Reserven, Ressourcen, Vormachbarkeitsstudie und Finanzlage von Newcore Gold sowie zu den vorläufigen Quartalszahlen, der Liquidität, der Kreditlinie und der Royalty-Transaktion von OR Royalties, außerdem die WKN beider Emittenten. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, Zwischenabschlüsse und Lageberichte der Emittenten, eine SEC-Einreichung sowie eine Meldung von Hot Chili; die CIBC-Prognosen wurden über Kitco News und investingLive erfasst, da der CIBC-Bericht nicht frei zugänglich ist. Prozentangaben, Summen und Verhältnisse wurden nachgerechnet. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Newcore Gold Ltd. und OR Royalties Inc. Er wird für die Emittenten verbreitet. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Newcore Gold Ltd. und OR Royalties Inc. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

Der Verfasser hält zum Zeitpunkt der Erstellung und Veröffentlichung dieses Artikels Aktien der Newcore Gold Ltd. Aktien der OR Royalties Inc. hält er nicht. Der Aktienbesitz an Newcore Gold begründet einen Interessenkonflikt, da der Verfasser von einem steigenden Kurs dieser Aktie profitieren kann. Der Verfasser behält sich vor, Aktien der genannten Emittenten jederzeit zu kaufen oder zu verkaufen, auch zeitnah zur Veröffentlichung.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, Zwischenabschlüssen und Lageberichten der Emittenten, einer SEC-Einreichung, einer Meldung von Hot Chili Limited sowie Berichten von Kitco News und investingLive über die Prognosen von CIBC Capital Markets. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von Newcore Gold Ltd. wurden laut den zugrunde liegenden Meldungen von Gregory Smith, P.Geo., Vice President Exploration und damit nicht unabhängig, geprüft und freigegeben. Die Mineralreserve wurde von Grant Carlson, P.Eng. (Fuse Advisors/SLR), die Mineralressource von Ryan Wilson, Matthew Halliday und Schadrac Ibrango (DRA Americas Inc.) geschätzt. Die Proben wurden laut Newcore bei Intertek in Tarkwa, Ghana, per Brandprobe analysiert; Angaben zur Qualitätssicherung enthält die Meldung vom 6. Oktober 2026. Bohrabschnitte sind Bohrlängen; die wahre Mächtigkeit wird auf 75 bis 85% geschätzt.

Der Artikel wurde Newcore vor Veröffentlichung zur Prüfung und Freigabe vorgelegt, nicht aber OR Royalties.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien, Kennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Vormachbarkeitsstudie für Enchi beruht auf Annahmen zu Goldpreis, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen, Genehmigungen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden; eine Bauentscheidung ist nicht getroffen. Die Bohrergebnisse aus 2026 sind weder in der Ressourcenschätzung noch in der Studie berücksichtigt.

Die Quartalszahlen von OR Royalties Inc. für das dritte Quartal 2026 sind vorläufig, ungeprüft und können sich wesentlich ändern. Die Cash-Marge ist eine nicht nach IFRS definierte Kennzahl ohne standardisierte Bedeutung; sie entspricht laut Unternehmen dem Umsatz abzüglich der Umsatzkosten ohne Abschreibungen. Goldäquivalentunzen beruhen auf der Umrechnung anderer Metalle zu durchschnittlichen Metallpreisen der jeweiligen Periode. Prognosen von Banken sind Einschätzungen Dritter und keine Zusagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Goldpreisprognosen, mögliche Reservenerweiterungen, das laufende Bohrprogramm, den geplanten Antrag auf eine Bergbaulizenz, die Finanzierung und Entwicklung von Enchi, künftige Royalty- und Stream-Einnahmen, Zukäufe sowie die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Betreiber- und Vertragspartnerabhängigkeit, Rohstoffpreise, Zinsen und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Ghana, Chile und den übrigen Ländern, in denen die Minen der Betreiberpartner von OR Royalties liegen. Projektentwicklung, Produktion oder Cashflow können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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