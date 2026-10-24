Die Nel-ASA-Aktie steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Im dritten Quartal 2026 konnte der Wasserstoffspezialist seinen Auftragseingang deutlich steigern, während der Umsatz gleichzeitig massiv zurückging und die Verluste hoch blieben. Damit zeigt sich ein gemischtes Bild: Die Nachfrage entwickelt sich besser, doch bislang schlägt sich das nicht entsprechend im laufenden Geschäft nieder.Auftragseingang legt kräftig zu Im dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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