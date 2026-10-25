Smartbroker Holding AG pflegt enge Konatkte zum Kapitalmarkt. So auch auf der Frankfurter Herbstkonferenz, wo der CEO A. Kolbinger neben den Problemen bei der Neukundenakquisition für den Smartbroker+ auch das geplante Altersvorsorgedepot der Gruppe thematisierte. Spannende Ideen und Ausblicke. Grund für das nwm nachzufragen. Beim operativ Verantwortlichen für den Smartbroker+, dem CEO der Smartbroker AG, Herrn Thomas Soltau. Es ging natürlich nicht nur um das Altersvorsorgedepot, sondern um mehr. Was unterscheidet die Kunden des Smartbrokers+ von anderen, welche Zielgruppe sieht man und vor allen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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