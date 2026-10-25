Kilchberg ZH - Lindt-&-Sprüngli-Verwaltungsratspräsident Ernst Tanner will in der aktuell schwierigen Lage nicht zurücktreten. «Ich bin überzeugt, dass ich einen wesentlichen Beitrag leisten kann, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen», sagte er der «NZZ am Sonntag». Sobald dies gelungen sei, wolle er sich dem nächsten Lebensabschnitt zuwenden. Der 80-Jährige sei sich der Diskussionen um sein Alter bewusst. «Wenn der Verwaltungsrat zu dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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