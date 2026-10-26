In meinem letzten Artikel habe ich darüber berichtet, dass Arista Networks ganz oben auf meiner Watchlist steht. Lange hat es tatsächlich nicht gedauert. Inzwischen habe ich die Gelegenheit genutzt und bin endlich eingestiegen! Am Freitag habe ich mir deshalb etwas Zeit genommen, um mein Depot erneut umzuschichten. Dieser Artikel ist von Student Nikos Deiters (22), der für Boerse.de arbeitet. Damit ist ein weiterer spannender Profiteur des KI-Booms ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer