DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank hält bei ihrem Umbau zur digitalen Privatkundenbank an ihren hohen Zielen fest. "Wir wollen Innovationsführer der Branche werden", sagte Yiping Li, Chief Operating Officer der Private Bank weltweit, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Die Private Bank fasst breites Privatkundengeschäft und Geschäft mit sehr reichen Kunden (Wealth Management) zusammen. Die in China aufgewachsene, studierte Informatikerin Li treibt nun ein ganzes Portfolio an Transformationen mit neun Workstreams voran. Dazu gehört die Automatisierung von Prozessen ebenso wie die Umstellung von Produkten wie Konsumenten- oder Baufinanzierung sowie des Mobile Banking. Die Bank setzt etwa seit September im Wealth Management in Singapur und Hongkong bei der Prüfung der Vermögensherkunft neuer Kunden auf eine agentenbasierte KI-Lösung. Im November soll ein automatisierter Nachlassprozess live gehen. Geplant sind ferner ein KI-Assistent im Telefonbanking sowie ein Kundenportal mit Statustransparenz. (Börsen-Zeitung)

BAIN/GALERIA - Bain Capital schließt das Kapitel Galeria. Nach Recherchen der Börsen-Zeitung hat sich der US-Finanzinvestor aus Boston von seiner Beteiligung an dem deutschen Warenhauskonzern getrennt. Der Anteil in Höhe von 6 Prozent, den Bain Capital über ein Firmenkonstrukt in Luxemburg an Galeria hielt, ist auf die beiden Hauptgesellschafter NRDC Equity Partners und Bernd Beetz übertragen worden. Die amtliche Eintragung ist just im Handelsregister des Großherzogtums erfolgt. Wirksam geworden ist die Änderung in der Inhaberschaft gemäß den dort hinterlegten Dokumenten rückwirkend zum 11. August. Bain Capital lehnte es ab, die genannten Vorgänge zu kommentieren. (Börsen-Zeitung)

STIHL - Der für seine Motorsägen weltbekannte Gerätebauer Stihl senkt seine Umsatzprognose für 2026. "Aus heutiger Sicht werden wir einen leichten Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentsatz verbuchen", sagte Stihl-Chef Michael Traub im Interview mit dem Handelsblatt. Damit werden die Erlöse unter den 2025 erreichten 5,48 Milliarden Euro liegen. Bei der Bilanzvorstellung im Mai war das Unternehmen in seinem 100. Jubiläumsjahr noch von einem stabilen Umsatz ausgegangen. Als Hauptgrund nannte Traub die Trockenheit in Europa und damit in Märkten, die 2025 noch zum Wachstum beigetragen hätten. "Unser Geschäft ist es, hohes Gras kürzer zu machen. Und wenn Gras und Gebüsch wegen der Hitze austrocknen und nicht mehr wachsen, brauchen die Kunden auch weniger Schneidgeräte", erklärte Traub. (Handelsblatt)

AIRBUS/BAE - Manager von Airbus werden sich mit Vertretern von BAE Systems treffen, um auszuloten, wie sich der Konzern dem Kampfjet-Programm der nächsten Generation des britischen Unternehmens anschließen könnte. Die Manager werden in der kommenden Woche Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in verschiedenen Bereichen erörtern, darunter das Global Combat Air Programme zwischen BAE und seinen Partnern aus Italien und Japan, wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt würden keine endgültigen Entscheidungen erwartet. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 01:19 ET (05:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.