$13 Mio. im Einsatz: Kingsmen Resources - Silber-Aktie vor Neubewertung?

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Kingsmen Resources vor möglicher Neubewertung: Hochgradige Silbertreffer, über 13 Mio. CAD Cash und zwei konsolidierte Brownfield-Projekte treiben die Exploration im Parral-Distrikt.
Wo Bergbaukonzerne über Jahrzehnte hinweg an scheinbar unüberwindbaren Claim-Grenzen scheiterten, eröffnet sich für Rohstoffinvestoren nun ein seltenes Konsolidierungsszenario: Kingsmen Resources (TSXV: KNG; WKN: A3D7BD) hat im geschichtsträchtigen Parral Mining District des mexikanischen Bundesstaats Chihuahua zwei Liegenschaften mit ehemals produzierenden Minen erstmals unter einem Dach vereint. Die Kombination aus historischen, hochgradigen Vorkommen, einer mit mehr als 13 Millionen CAD sehr soliden Kassenposition und einer ungewöhnlich schlanken Aktienstruktur rückt das Unternehmen als fokussierten Brownfield-Entwickler in den Blickpunkt.
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