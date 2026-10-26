$13 Mio. im Einsatz: Kingsmen Resources - Silber-Aktie vor Neubewertung?

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Kingsmen Resources vor möglicher Neubewertung: Hochgradige Silbertreffer, über 13 Mio. CAD Cash und zwei konsolidierte Brownfield-Projekte treiben die Exploration im Parral-Distrikt.

Wo Bergbaukonzerne über Jahrzehnte hinweg an scheinbar unüberwindbaren Claim-Grenzen scheiterten, eröffnet sich für Rohstoffinvestoren nun ein seltenes Konsolidierungsszenario: Kingsmen Resources (TSXV: KNG; WKN: A3D7BD) hat im geschichtsträchtigen Parral Mining District des mexikanischen Bundesstaats Chihuahua zwei Liegenschaften mit ehemals produzierenden Minen erstmals unter einem Dach vereint. Die Kombination aus historischen, hochgradigen Vorkommen, einer mit mehr als 13 Millionen CAD sehr soliden Kassenposition und einer ungewöhnlich schlanken Aktienstruktur rückt das Unternehmen als fokussierten Brownfield-Entwickler in den Blickpunkt.

Lage der Kingsmen-Projekte im Parral Mining District, Chihuahua, Mexiko

Kingsmen Resources: Brownfield-Konsolidierung und Bohrerfolge auf Las Coloradas

Der Parral-Distrikt blickt auf über 400 Jahre Bergbautradition und 19 bedeutende Minenbetriebe im direkten Umfeld zurück, flankiert vom weltbekannten Fresnillo Silver Trend. Dass hochgradige Liegenschaften wie Las Coloradas und Almoloya über Generationen hinweg brachlagen, war das Resultat historischer Zersplitterung: Branchenschwergewichte wie Coeur Mining, Electrum Group, Kennecott oder Teck operierten zwar auf Teilflächen, ein zusammenhängendes geologisches Gesamtmodell konnte jedoch kein Akteur entwickeln. Kingsmen gelang es nun, diese fragmentierten Lizenzen über kapitaleffiziente Optionsverträge zu bündeln, bei denen wesentliche Zahlungen erst ab dem fünften Vertragsjahr fällig werden. Das Management hält das verfügbare Kapital damit frei für die eigentliche Tiefenexploration.

Das operative Flaggschiff Las Coloradas umfasst 845 Hektar (15 Konzessionen; Kaufoption über sieben Jahre für 2,14 Mio. USD) und liegt rund 38 Kilometer von Hidalgo del Parral entfernt. Geologisch spiegeln die dortigen epithermalen Venen die benachbarten Großdistrikte Santa Barbara und San Francisco del Oro wider, deren Mineralisierungen bis in Tiefen von 600 bis 1.000 Metern hinabreichen. Auf Las Coloradas stehen die Hauptvenensysteme Soledad (rund 2,0 km Streichlänge) und Soledad II (rund 1,7 km) sowie das Saddle-Ziel im Fokus. Das laufende Bohrprogramm 2026 lieferte bereits einen handfesten Nachweis für das Potenzial: Bohrloch LC-25-008 z.B. durchschnitt neue, goldreiche Silbermineralisierung von 931 g/t Silberäquivalent (inklusive 1,28 g/t Gold) über 1,60 Meter (156,4 bis 158,0 Meter). Rechtlich abgesichert sind die Arbeiten durch fünfjährige Vereinbarungen über die Oberflächenrechte.

Die zentralen Kennzahlen und Fundamentaldaten der Gesellschaft im Überblick:

Kompakte Kapitalstruktur: Mit lediglich 34.523.086 ausstehenden Stammaktien (44.933.584 voll verwässert) weist Kingsmen eine für Explorationsunternehmen bemerkenswert straffe Struktur auf; ausstehende Optionen (1,65 Mio. zu 0,36 CAD; 108.300 zu 1,90 CAD) und Warrants (3,306 Mio. zu 0,40 CAD bis Nov. 2026; 778.195 zu 1,05 CAD bis Mai 2027; 1,679 Mio. zu 1,90 CAD bis Nov. 2027; 2,888 Mio. zu 3,00 CAD bis Jan. 2029) bieten bei Fälligkeit potenziellen zusätzlichen Mittelzufluss.

Finanzielle Reichweite: Zum Stichtag 17. Juli 2026 verfügte das Unternehmen über ein Working Capital von rund 14,6 Millionen CAD bei vollständiger Schuldenfreiheit, gespeist aus einer 13-Millionen-CAD-Bought-Deal-Platzierung sowie einer Privatplatzierung über bis zu 2.225.000 Einheiten zu je 1,35 CAD (Bruttoerlös bis zu 3.003.750 CAD; Einheit mit Halbwarrant zu 1,90 CAD). Aktuell liegt der Kassenbestand laut dem Management weiterhin bei mehr als 13 Mio. CAD.

Lizenzgebühr als Cashflow-Option: Neben den Kernprojekten kontrolliert Kingsmen eine schuldenfreie 1-Prozent-NSR-Lizenzgebühr auf dem La-Trini-Claim, der Teil des Los-Ricos-North-Projekts von GoGold Resources ist.

Erfahrenes Führungsteam: Geleitet von President und CEO Scott G. Emerson (vormals International Mahogany/Jolu Mine, Golden Peaks Resources) stützt sich das Board auf die technische Expertise von Dr. Kieran Downes (QP nach NI 43-101 mit über 40 Jahren Erfahrung) sowie Mark J. Pryor, der wesentliche Entwicklungsarbeiten auf der mexikanischen Los-Gatos-Mine leistete; vor Ort koordinieren Projektmanager Carlos Garza und Projektgeologin Perla Cortez die operative Umsetzung.

Almoloya und das CRD-Potenzial: Der zweite Katalysator für 2027

Als zweite strategische Säule dient das rund 20 bis 30 Kilometer entfernte Projekt Almoloya (866 Hektar; sechs Konzessionen; achtjährige Kaufoption für 8,625 Mio. USD mit 2,5% NSR, wovon 1% für 3 Mio. USD rückkaufbar ist). Auf dem Areal befinden sich die ehemals produzierenden Abbaue Cigarrero und Las Julietas. In der Cigarrero-Mine wurden historisch über zwölf Erzkörper mit Mächtigkeiten von bis zu 50 Metern abgebaut. Historische Berichte dokumentieren die außergewöhnliche Güte: Während eine Erhebung von Anglo American Exploration Canada (2002) über 1.250.000 Tonnen Erz mit 12 g/t Gold anführt, verweisen Unternehmensaufzeichnungen auf 1,25 Millionen Tonnen Erz mit 600 g/t Silber, 40 Prozent Blei und 25 Prozent Zink (nicht nach NI 43-101 verifiziert).

Der entscheidende Hebel für moderne Explorationsmethoden liegt im Grundwasser: Der historische Abbau endete in den 1920er-Jahren an der Grundwassersohle, da die damaligen Pump- und Gewinnungsverfahren auf oberflächennahes Oxidmaterial beschränkt waren. Das darunterliegende Sulfidsystem blieb folglich weitgehend unangetastet. Almoloya ist in ein 14 mal 12 Kilometer großes Hydrothermalsystem eingebettet, das Raum für großvolumige Carbonate Replacement Deposits (CRD) bietet. Nachdem Oberflächenproben im Südblock der Juliettas-Struktur hochgradige Goldwerte lieferten, bereitet das Unternehmen für das erste Quartal 2027 das Erstbohrprogramm auf Almoloya vor.

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 bleibt der Newsflow bei Kingsmen Resources (TSXV: KNG; WKN: A3D7BD) damit primär durch die laufenden Tiefenbohrungen auf Las Coloradas getaktet. Positive Ergebnisse dürften die Aufmerksamkeit des Marktes dann wieder verstärkt auf die Gesellschaft lenken. Das geologische Profil jedenfalls birgt im Erfolgsfall unserer Ansicht nach erhebliches Neubewertungspotenzial für die Aktie, wenngleich naturgemäß die für Explorationsunternehmen typischen Risiken bestehen: Bislang liegen für weder Las Coloradas noch für Almoloya formelle Mineralressourcen nach NI 43-101 vor, und historische Förderdaten bedürfen der modernen Überprüfung durch Bohrungen. Mit einem durchfinanzierten Arbeitsprogramm, gesicherten Oberflächenzugängen und zwei geologisch komplementären Silber-Gold-Assets verfügt Kingsmen Resources jedoch über eine klar strukturierte Basis für die kommenden Projektphasen und eine weitere, positive Entwicklung.

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