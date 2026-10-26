Gold statt Abraumhalde: Warum Tesoro Golds 300-Meter-Treffer an Agnico Eagle und Lundin Gold erinnert

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Eigentlich wollte Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) mit den Bohrungen lediglich bestätigen, dass sich ein Gebiet östlich der Ternera-Lagerstätte für die geplante Abraumhalde eignet. Statt unmineralisierten Gesteins stieß das Unternehmen jedoch auf mehrere goldführende Zonen - teilweise 200 bis 300 Meter außerhalb der bisherigen Ressource und des geplanten Tagebaus.

Die am 22. Oktober veröffentlichten Ergebnisse geben Tesoro einen aktuellen Grund, das Programm deutlich auszuweiten. Mehr als ein Kilometer potenziell mineralisierter Streichlänge soll nun bei Ternera East untersucht werden. Damit folgt das Unternehmen grundsätzlich einem Muster, das auch bei Agnico Eagle und Lundin Gold zu beobachten ist: Zuerst entsteht eine belastbare Mine oder Entwicklungsbasis, anschließend wird gezielt in deren unmittelbarer Umgebung nach zusätzlichem Gold gesucht.

Aus einer Routinebohrung wird ein neues Wachstumsziel

Tesoro hatte die ersten vier Bohrlöcher bei Ternera East ursprünglich als sogenannte Sterilisationsbohrungen geplant. Damit prüfen Bergbauunternehmen, ob sich unter vorgesehenen Betriebsflächen wie Abraumhalden, Straßen oder Gebäuden wertvolle Mineralisierung befindet. Werden solche Zonen erst während des Minenbaus entdeckt, können nachträgliche Änderungen teuer und zeitaufwendig werden.

Genau diese Prüfung lieferte nun ein unerwartetes Ergebnis. Tesoro meldete unter anderem 16 Meter mit 1,06 Gramm Gold je Tonne, einschließlich fünf Metern mit 2,14 Gramm. Ein weiteres Bohrloch traf bereits ab 57 Metern Tiefe auf sieben Meter mit 0,92 Gramm Gold, darunter einen Meter mit 4,85 Gramm. In größerer Tiefe folgten fünf Meter mit 2,92 Gramm Gold, einschließlich 1,6 Metern mit 5,64 Gramm.

Ein drittes Loch ergab 10,34 Meter mit 1,32 Gramm Gold sowie eine zusätzliche Zone von 16 Metern mit einem Gramm Gold je Tonne. Dabei handelt es sich um gemeldete Bohrlängen, nicht zwingend um die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Körper. Dennoch bestätigen mehrere Treffer, dass sich das goldführende System östlich der bisherigen Modellgrenze fortsetzen könnte.

Warum die Entfernung von 300 Metern relevant ist

Die aktuelle Ternera-Ressource umfasst 1,82 Mio. Unzen Gold. Davon entfallen rund 1,47 Mio. Unzen auf die höher bewerteten Kategorien "gemessen" und "angezeigt". Zusätzlich verfügt Tesoro bereits über eine erste Erzreserve von 1,28 Mio. Unzen, die vollständig innerhalb eines geplanten Tagebaus liegt.

Neue Mineralisierung 200 bis 300 Meter außerhalb dieser Grenzen ist deshalb mehr als eine geologische Randnotiz. Sollte Tesoro ausreichende Kontinuität und wirtschaftliche Gehalte nachweisen, könnte langfristig ein größerer Tagebau, eine verlängerte Minenlaufzeit oder eine veränderte Positionierung der geplanten Infrastruktur geprüft werden.

Noch ist dieser Punkt allerdings nicht erreicht. Die neuen Zonen sind weder Bestandteil der Ressource noch der Reserve. Tesoro muss mit zusätzlichen Bohrungen zunächst bestimmen, wie weit sich die Mineralisierung erstreckt und ob die einzelnen Treffer zu einem zusammenhängenden wirtschaftlichen Körper gehören.

Agnico Eagle ersetzt abgebaute Unzen mit dem Bohrer

Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) zeigt, welchen strategischen Wert Exploration rund um bestehende Minen erreichen kann. Der Konzern plant für 2026 insgesamt 565 bis 635 Mio. US-Dollar für Exploration, fortgeschrittene Projekte und zugehörige Studien. Davon entfallen rund 384 Mio. US-Dollar direkt auf aktivierte und als Aufwand verbuchte Explorationsarbeiten.

Die Strategie produziert messbare Ergebnisse. Agnico steigerte seine Goldreserven 2025 trotz laufender Förderung um zwei Prozent auf 55,4 Mio. Unzen. Die angezeigten Ressourcen wuchsen um zehn Prozent, die abgeleiteten Ressourcen sogar um 15 Prozent. Bei Macassa und Fosterville konnten neue Reserven jeweils rund 101 Prozent der im Jahr 2025 abgebauten Goldmenge ersetzen.

Für Tesoro ist dieser Ansatz im kleineren Maßstab relevant. Jede zusätzliche Unze in der Nähe des geplanten Tagebaus könnte bestehende Straßen, Energieversorgung und eine künftige Aufbereitungsanlage mitnutzen. Solche Brownfield-Unzen besitzen häufig einen höheren strategischen Wert als gleich große, weit entfernte Neuentdeckungen.

Lundin Gold erweitert einen ganzen Minendistrikt

Lundin Gold Inc. (ISIN: CA5503711080) verfolgt rund um die ecuadorianische Fruta-del-Norte-Mine eine ähnliche Strategie. Das Unternehmen investiert 2026 rund 100 Mio. US-Dollar in ein Programm mit etwa 133.000 Bohrmetern. Ziel ist es, die Laufzeit der bestehenden Mine zu verlängern und zusätzliche Lagerstätten im umliegenden Distrikt zu definieren.

Im September meldete Lundin Gold bei Bonza Sur 3,05 Meter mit 204,26 Gramm Gold je Tonne, einschließlich 0,60 Metern mit mehr als 1.000 Gramm. Noch wichtiger für den langfristigen Ansatz war jedoch die neue Entdeckung Quebrada Dorada. Sie verlängerte den bekannten goldführenden Trend auf mehr als acht Kilometer.

Die Größenordnungen und Goldgehalte lassen sich nicht unmittelbar mit Ternera vergleichen. Das übergeordnete Prinzip ist jedoch identisch: Sobald eine zentrale Lagerstätte die Infrastruktur rechtfertigt, können nahe gelegene Erweiterungen und neue Entdeckungen die Wirtschaftlichkeit des gesamten Distrikts verändern.

Drei Bohrgeräte testen die nächste Wachstumsphase

Tesoro reagiert auf die jüngsten Ergebnisse mit einer Erweiterung des Programms bei Ternera East. Aktuell arbeiten drei Bohrgeräte im El-Zorro-Projekt. Neben der mehr als einen Kilometer langen Zielzone im Osten werden die nördlichen Fortsetzungen von Ternera und das nahe gelegene Ziel Drone Hill untersucht.

Zusätzlich plant Tesoro weitere Bohrungen entlang des mehr als 40 Kilometer langen El-Zorro-Goldkorridors. Der entscheidende Unterschied zu früheren Explorationsphasen besteht darin, dass diese Arbeiten nun auf einer bereits definierten Ressource, einer Erzreserve und einem konkreten Minenkonzept aufbauen.

Damit verschiebt sich die Bedeutung eines neuen Treffers. Tesoro muss nicht mehr ausschließlich beweisen, dass sich Gold im Boden befindet. Das Unternehmen kann untersuchen, ob zusätzliches Gold ein bereits geplantes Projekt verlängern, vergrößern oder wirtschaftlich optimieren könnte.

Aus dem Zufallstreffer muss ein belastbares Modell werden

Die Bohrergebnisse vom 22. Oktober sind noch kein Beweis für eine größere Ressource. Sie liefern aber einen konkreten Anlass, die bisherige östliche Grenze der Lagerstätte zu hinterfragen. Besonders interessant ist, dass das Gold nicht im Rahmen einer spekulativen Regionalbohrung, sondern direkt im Bereich geplanter Mineninfrastruktur entdeckt wurde.

Agnico Eagle und Lundin Gold zeigen, wie wertvoll konsequente Exploration rund um bestehende oder geplante Betriebe werden kann. Tesoro steht wesentlich früher in diesem Prozess. Sollte das Unternehmen die neuen Zonen über größere Entfernungen verbinden und später in eine aktualisierte Ressource überführen, könnte aus einer Bohrung für die Abraumhalde ein neuer Wachstumsbaustein für El Zorro entstehen.

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/tso/tesoro-gold-limited/news/growth-drilling-intersects-gold-300m-beyond-ternera-resource-3425569.html

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details/2026/AGNICO-EAGLE-PROVIDES-AN-UPDATE-ON-2025-EXPLORATION-RESULTS-AND-2026-EXPLORATION-PLANS-YEAR-OVER-YEAR-MINERAL-RESERVES-INCREASE-2-TO-55-4-MOZ-INDICATED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-10-TO-47-1-MOZ-AND-INFERRED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-15-TO-41-8-MOZ/default.aspx

https://lundingold.com/news/lundin-gold-reports-204-26-g-t-au-over-3-05-metres-122859/

https://www.reuters.com/business/lundin-gold-invest-100-million-2026-ecuador-exploration-2026-02-12/

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