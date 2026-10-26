NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 16,50 auf "Buy" Euro belassen. Vor dem Börsengang von tk accelis sei er in einer Modellrechnung auf einen Wert von 2,20 bis 3,10 Euro je Aktie für den 49-prozentigen Anteil des Industrie- und Stahlkonzerns an der Werkstoffsparte gekommen, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Insgesamt sieht er nach der Transaktion einen fairen Wert für Thyssenkrupp zwischen 16,80 und 18,70 Euro je Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007500001
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