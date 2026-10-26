Der DAX ist in der vergangenen Woche wieder deutlich zurückgefallen. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer 440 Punkte ein und schloss -1,72% tiefer mit 25.181 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei MTU und Siemens Energy, Qiagen war bester DAX-Wert. Setzt sich die Schaukelbörse in der neuen Woche fort? Der Markt startete mit Verlusten in die Woche - belastet von anhaltenden KI-Sorgen und den politischen Unruhen in Frankreich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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