Der Kosmetikkonzern wächst schneller als erwartet und ist inzwischen das wertvollste Unternehmen Frankreichs. China, Indien und KI sorgen für Schwung, ab 2027 kommt Gucci hinzu. Was die Bewertung nach dem Kurssprung noch hergibt. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); L'Oréal belohnt Geduld: Wer seine Aktien mindestens zwei volle Kalenderjahre als Namensaktien hält, bekommt 10% mehr Dividende. Bei der jüngsten Ausschüttung von 7,20 Euro wären das 7,92 Euro. Gemessen daran ist die Rendite mit 1,8% zwar mager, doch die Dividende wächst seit 2011 um rund 10% pro Jahr. Bei einer Registrierung bis Ende 2026 fließt der Bonus erstmals 2029. Der Haken: Die Aktien müssen im französischen Register stehen. Nicht jede deutsche Depotbank bietet das an. Wo es geht, fallen Gebühren an; L'Oréal erstattet einmalig bis zu 50 Euro. Vor einem Verkauf müssen die Aktien zudem zurückgetauscht werden. Langfristig denken auch die Großaktionäre: Die Gründerfamilie Bettencourt Meyers ist seit 1909 beteiligt und hält knapp 35%, Nestlé seit 1974 gut 20% der Anteile. Operativ überzeugt L'Oréal: Im dritten Quartal wuchs der Umsatz bereinigt um 7,7% auf 11,6 Mrd. Euro. Analysten hatten weniger erwartet, im Vorquartal waren es 6,3%. Vorn lagen mit jeweils knapp 14% die Apothekenmarken der Dermatologie (La Roche-Posay, CeraVe) und die Profi-Haarpflege für Friseure (Kérastase). Die Luxussparte (Lancôme, YSL) zog auf 7% an, die Massenmarken (L'Oréal Paris, Garnier) kamen auf knapp 4%. Der Reiseeinzelhandel in Asien wächst früher als erwartet wieder. Schwach blieben nur Nordamerika und Lateinamerika, wo Lieferprobleme bei Make-up in Mexiko belasteten. Während Luxusmodekonzerne wie Kering und LVMH schwächelten, stieg die L'Oréal-Aktie am Freitag (23.10.) um 4%. Dass L'Oréal LVMH als wertvollstes Unternehmen Frankreichs abgelöst hat, liegt allerdings auch am Absturz des Modekonzerns. Das jüngste Quartal setzt einen Trend fort: Seit Anfang 2025 beschleunigt sich das bereinigte organische Wachstum von Halbjahr zu Halbjahr, von 3,2% über 4,9% auf 6,5%. Der Markt wuchs 2025 um rund 3,5%, in diesem Jahr erwartet L'Oréal 4,5 bis 5%. Neue Produkte steuerten im ersten Halbjahr rund 2,5 Prozentpunkte zum Wachstum bei, nach 1 Prozentpunkt ein Jahr zuvor. Haarpflege (+15,6%) und Düfte (+10,3%) trugen im ersten Halbjahr das Wachstum, nun schlägt ...

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