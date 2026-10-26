Die neue Börsenwoche beginnt mit einem Übernahmepoker in der Chemie, einer Prognoseanhebung bei einem Versicherungsriesen und reichlich Gesprächsstoff für Autobauer und Telekomkonzerne. Im Zentrum steht die Frage, ob Evonik (ISIN: DE000EVNK013) dem erhöhten Werben von BASF (ISIN: DE000BASF111) nachgibt. Das Umfeld ist dabei wenig bequem. An der Wall Street verlor der Dow Jones am Freitag, 23. Oktober, 1,2 Prozent, der S&P 500 gab 0,5 Prozent nach. Der Ölpreis der Sorte Brent schloss auf dem höchsten Stand seit Juni 2022, weil der Krieg zwischen den USA und dem Iran das Angebot knapp hält. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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