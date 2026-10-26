Die Atoss-Software-Aktie entwickelte sich seit Jahresbeginn sehr volatil. Die Handelsspanne reicht von rund 67 bis 120 €. Nach dem jüngsten Rückgang notiert sie am Montag aktuell bei 88,70 €. Trotz der kräftigen Erholung seit dem Tief Ende Juni bei etwa 69 € liegt sie seit Jahresbeginn noch mit rund -26% im Minus. Dabei fielen die jüngsten Geschäftszahlen durchaus positiv aus. Hier stellt sich die Frage: War der Kursrückgang übertrieben und wie viel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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