Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montagmorgen positiv in die Handelswoche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.315 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



"Nach der negativen Vorwoche erleben die Aktienmärkte einen erholten Wochenstart", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett und nutzen die günstigeren Kurse zum Einstieg. Das muss allerdings nicht zwangsläufig eine langfristige Trendwende nach oben nach sich ziehen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass diese Schnäppchenjäger ihre Gewinne in einem steigenden Markt sehr schnell realisieren und damit weitere Kursgewinne ausbremsen."



"Der Dax ist weiterhin in seinem Seitwärtsmarkt gefangen. Von den letzten 20 Handelstagen hatten zehn ein positives Ende und zehn ein negatives Ende. Richtungsloser könnte ein Markt nicht sein. Auf der Unterseite unterstützen weiterhin die 25.000 sowie die 200-Tage-Linie. Auf der Oberseite ist die 50-Tage-Linie ein schwer zu überwindendes Hindernis."



"Moody's lässt Frankreichs Kreditrating unverändert bei Aa3. Diese Entscheidung überrascht durchaus. Schließlich ist der Ausblick für die französische Kreditwürdigkeit bereits seit einem Jahr negativ. Der französische Rentenfuture reagiert mit Kursgewinnen auf diese durchaus überraschende Entscheidung", sagte Altmann.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1209 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8921 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.017 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,22 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 115,10 US-Dollar, das waren 161 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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