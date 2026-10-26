Burgenland Energie hat ein Bürgerbeteiligungsprogramm für seine Photovoltaik- und Windkraftanlagen gestartet. Das Angebot richtet sich an volljährige Einwohner von 31 Gemeinden im österreichischen Burgenland, in denen der Energieversorger entsprechende Anlagen errichtet hat. Anders als bei einer klassischen Bürgerenergiegesellschaft bleibt der Betrieb der Anlagen vollständig in der Verantwortung des Energieversorgers. Nach Angaben des Unternehmens können im Rahmen des Beteiligungsprogramms bis zu 30. 000 Solarmodule sowie Miteigentumsanteile an Windenergieanlagen im Gegenwert von bis zu 4,7 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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