DJ Deutsche Bank und DWS verlängern Partnerschaft mit Zurich
DOW JONES--Die Deutsche Bank und ihre Vermögensverwaltungstochter DWS arbeiten weiterhin mit dem Versicherer Zurich zusammen. Wie die Bank mitteilte, wurde die Partnerschaft mit dem Schweizer Konzern bis 2042 verlängert. Die Kooperation umfasst weiterhin ein Angebot an Lebens-, Risiko- und Sachversicherungen von Zurich sowie Fondsanlageangebote der DWS.
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October 26, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)
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