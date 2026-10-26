Berlin - Die Grünen loben den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Gebäudetyp E, fordern zugleich aber weitere Maßnahmen für beschleunigtes Bauen.
Der bau- und wohnpolitische Sprecher der Grünen, Kassem Taher Saleh, sagte der "Rheinischen Post": "Dass der Gesetzentwurf zum Gebäudetyp E jetzt endlich fertig vorliegt, ist ein wichtiges und gutes Signal für einfacheres und kostengünstigeres Bauen." Er sagte zugleich, der Gebäudetyp E schaffe wertvolle Spielräume für einfache Standards, ersetze aber keine Maßnahmen gegen die eigentlichen Treiber der Baukostenkrise wie spekulative Bodenpreise. Die Grünen forderten hier ganzheitlichere Ansätze.
Bis die zivilrechtlichen Neuregelungen tatsächlich in der alltäglichen Baupraxis ankommen und Wirkung entfalten, werde es noch einige Zeit dauern, mahnte der Grünen-Politiker. Entscheidend bleibe, dass das Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik rechtssicher gelinge und die Erleichterungen auch dem Bauen im Bestand zugutekämen.
Der bau- und wohnpolitische Sprecher der Grünen, Kassem Taher Saleh, sagte der "Rheinischen Post": "Dass der Gesetzentwurf zum Gebäudetyp E jetzt endlich fertig vorliegt, ist ein wichtiges und gutes Signal für einfacheres und kostengünstigeres Bauen." Er sagte zugleich, der Gebäudetyp E schaffe wertvolle Spielräume für einfache Standards, ersetze aber keine Maßnahmen gegen die eigentlichen Treiber der Baukostenkrise wie spekulative Bodenpreise. Die Grünen forderten hier ganzheitlichere Ansätze.
Bis die zivilrechtlichen Neuregelungen tatsächlich in der alltäglichen Baupraxis ankommen und Wirkung entfalten, werde es noch einige Zeit dauern, mahnte der Grünen-Politiker. Entscheidend bleibe, dass das Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik rechtssicher gelinge und die Erleichterungen auch dem Bauen im Bestand zugutekämen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur