JENA (dpa-AFX) - Das Startdatum für die neue Chefin des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec steht fest. Bronwyn Brophy O'Connor übernehme zum 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz, teilte das Unternehmen am Montag in Jena mit. Sie verantworte dann außerdem die Sparte Medical Technology. Momentan steht die Managerin noch an der Spitze des schwedischen Konzerns Vitrolife .

Carl Zeiss hatte sie bereits im Mai als neue Chefin bekannt gegeben, nachdem der ehemalige Vorstandschefs Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex Ende 2025 gegangen war. Derzeit führt Andreas Pecher intermisitisch die Geschäfte, der außerdem Chef der Carl Zeiss AG ist./lew/mis