Die Deutsche-Telekom-Aktie kommt einfach nicht richtig in Schwung. Nach den jüngsten Verlusten notiert das Papier nur noch bei rund 25 € und damit weit unter seinem bisherigen Jahreshoch. Während Anleger an der Börse zunehmend vorsichtig werden, halten viele Analysten allerdings weiterhin an ihren Kaufempfehlungen fest. Einige sehen sogar ein Aufwärtspotenzial von mehr als +50 %. Ist die Aktie nach der Korrektur inzwischen also wieder attraktiv bewertet? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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