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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
26.10.26 | 09:55
2,460 Euro
+1,65 % +0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4602,66011:56
Dow Jones News
26.10.2026 11:21 Uhr
170 Leser
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Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -3-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
26-Oct-2026 / 09:49 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

26 October 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG 
("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 19 October 2026 to 23 October 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
            Aggregated   Volume-weighted average price   Lowest price per   Highest price per 
             volume     (pence per share)         share (p)       share (p) 

19 October   LSE    80,000     199.0140p             197.20p        202.00p 
2026 
 
 
20 October   LSE    82,080     197.3353p             193.20p        202.50p 
2026 
 
 
21 October   LSE    80,000     203.9132p             202.50p        205.50p 
2026 
 
 
22 October   LSE    80,000     200.5262p             197.40p        204.00p 
2026 
 
 
23 October   LSE    66,118     204.8000p             199.60p        209.50p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,818,426 of its Ordinary Shares in treasury and has 292,923,150 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 292,923,150 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Volume    Price (GBp)   Transaction Time   Transaction reference number  Exchange venue 
 
19/10/2026   2641     201.50       08:16:47       00083359547TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2366     202.00       08:35:23       00083360418TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2962     201.50       08:35:26       00083360419TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2887     201.50       09:41:22       00083362835TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2754     201.00       09:41:22       00083362837TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2528     200.00       09:41:22       00083362838TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2457     200.00       09:41:23       00083362840TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2678     200.00       09:41:24       00083362842TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2487     200.00       09:44:26       00083362952TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2743     200.00       10:17:08       00083364027TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2678     199.80       10:47:01       00083365216TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2564     199.60       10:47:03       00083365217TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1994     199.20       11:17:04       00083366177TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   438     199.20       11:17:04       00083366178TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2498     199.00       12:06:28       00083367968TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   673     198.40       12:44:54       00083369124TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1704     198.40       12:44:54       00083369125TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   148     198.40       12:46:54       00083369156TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2622     198.40       12:46:54       00083369157TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2443     198.20       12:58:27       00083369417TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   548     197.80       13:49:03       00083371884TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1976     197.80       13:49:03       00083371885TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1700     197.80       13:58:06       00083372282TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   430     197.80       13:58:12       00083372286TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   791     197.80       13:58:12       00083372287TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1522     197.60       14:01:04       00083372386TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1189     197.60       14:01:04       00083372387TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   765     198.20       14:38:55       00083374253TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   128     198.20       14:38:55       00083374254TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1155     198.20       14:38:55       00083374255TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   754     198.20       14:55:11       00083375188TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2399     198.20       14:55:11       00083375189TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2940     197.60       14:55:13       00083375190TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   110     197.80       15:31:13       00083377263TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2536     197.80       15:31:13       00083377264TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2749     197.80       15:31:13       00083377265TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1992     197.40       15:39:25       00083377784TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   116     197.40       15:39:25       00083377785TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   709     197.40       15:39:25       00083377786TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   359     197.60       15:44:16       00083378072TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   444     197.60       15:44:16       00083378073TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   83      197.60       15:44:16       00083378074TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1075     197.60       15:44:16       00083378075TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2376     197.20       15:54:19       00083378510TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   113     197.20       15:54:19       00083378511TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2799     197.80       16:04:53       00083378994TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   2880     197.80       16:07:16       00083379157TRLO0        XLON 
 
19/10/2026   1097     198.00       16:12:02       00083379404TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2585     195.00       08:24:37       00083382838TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   356     195.00       08:24:37       00083382840TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   112     195.00       08:24:37       00083382839TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   203     195.00       08:24:39       00083382842TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2567     195.00       08:24:39       00083382841TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2842     195.00       08:33:37       00083383402TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2067     193.60       08:40:04       00083383734TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   469     193.60       08:40:04       00083383733TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2625     193.20       08:54:12       00083384692TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2485     193.40       09:09:42       00083385579TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2718     193.40       10:08:44       00083388802TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2411     195.80       10:20:29       00083389279TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2720     195.60       10:22:12       00083389305TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2790     195.20       10:42:30       00083390317TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2604     195.00       11:34:01       00083391971TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2920     195.00       12:17:53       00083393351TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   850     196.00       12:49:11       00083394484TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   156     196.00       12:49:11       00083394483TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

20/10/2026   1806     196.00       12:49:11       00083394482TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   1269     195.00       13:30:22       00083396114TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   1844     195.20       14:02:02       00083397947TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2421     195.20       14:02:02       00083397946TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2452     197.00       14:40:00       00083400102TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2823     197.20       14:40:57       00083400146TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2611     197.60       14:46:06       00083400562TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2615     197.60       14:47:52       00083400748TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   381     198.00       14:50:29       00083401076TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2862     199.80       15:02:32       00083402119TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2536     199.40       15:04:27       00083402211TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2729     199.40       15:04:27       00083402212TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2870     199.00       15:04:27       00083402213TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2306     199.60       15:15:15       00083403316TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   474     199.60       15:15:15       00083403315TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2466     199.80       15:21:29       00083403988TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   1243     202.00       15:31:52       00083405212TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   228     202.00       15:31:53       00083405213TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   458     202.00       15:32:15       00083405225TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   451     202.00       15:32:15       00083405224TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2438     202.00       15:35:15       00083405513TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2833     202.50       15:49:52       00083406608TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   2569     202.50       15:49:52       00083406607TRLO0        XLON 
 
20/10/2026   3915     202.00       15:49:53       00083406610TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   271     205.50       08:11:21       00083410941TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   81      205.50       08:11:21       00083410940TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   715     204.50       08:17:15       00083411216TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2653     204.50       08:26:50       00083411572TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2568     204.00       08:41:11       00083412182TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2861     204.00       08:54:36       00083412738TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2540     203.50       08:54:36       00083412739TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2846     203.50       09:24:13       00083414326TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1096     203.00       09:25:11       00083414567TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1717     203.00       09:25:11       00083414568TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2651     202.50       09:33:55       00083415194TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2734     203.50       09:55:35       00083416144TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2902     203.50       09:55:35       00083416145TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2532     203.00       10:18:26       00083417504TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1303     204.50       10:49:31       00083419603TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2900     205.00       10:57:20       00083419923TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2790     205.00       11:59:49       00083422450TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2856     204.50       12:10:59       00083422832TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2793     203.50       13:14:49       00083425024TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   325     203.50       13:14:49       00083425027TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   729     203.50       13:14:49       00083425026TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1098     203.50       13:14:49       00083425025TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2531     204.50       13:40:25       00083425982TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2862     205.00       14:24:12       00083428080TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1183     205.00       14:28:11       00083428444TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   27      205.00       14:28:11       00083428443TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   15      205.00       14:28:12       00083428445TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   929     205.00       14:30:06       00083428599TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1977     204.50       14:32:09       00083428868TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1682     204.50       14:32:09       00083428867TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2583     204.00       14:33:01       00083428955TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2567     203.50       15:01:13       00083431240TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1766     204.00       15:15:37       00083432422TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2896     204.00       15:15:37       00083432421TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2354     204.50       15:36:31       00083433969TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2617     204.00       15:39:28       00083434192TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2815     204.00       15:51:53       00083435500TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   766     203.50       15:51:53       00083435509TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1072     203.50       15:53:23       00083435611TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   569     203.50       15:53:23       00083435610TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   2843     203.00       15:57:43       00083435930TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1796     203.00       16:18:01       00083438084TRLO0        XLON 
 
21/10/2026   1189     202.50       16:19:28       00083438322TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3312     200.00       08:21:49       00083442214TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3092     199.60       08:21:51       00083442215TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   677     198.80       08:42:53       00083443692TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3142     198.40       08:45:56       00083443944TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2926     198.80       09:50:26       00083448828TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2843     198.40       09:50:42       00083448843TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3368     197.80       09:57:25       00083449615TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   515     197.40       10:21:21       00083450868TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   711     197.40       10:21:42       00083450889TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   1869     197.40       10:21:42       00083450890TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2502     198.60       11:43:53       00083453337TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   634     198.60       11:49:06       00083453422TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   104     198.60       11:49:06       00083453423TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2882     198.60       11:49:06       00083453424TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3272     198.40       11:54:16       00083453562TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3318     198.20       12:17:36       00083454433TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3034     199.20       12:45:17       00083455345TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   25      201.50       13:24:47       00083456685TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3032     201.50       13:24:47       00083456686TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2473     201.50       13:24:47       00083456687TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3548     202.00       13:34:09       00083457010TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   92      202.00       13:34:09       00083457011TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3254     201.50       14:12:35       00083458867TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

22/10/2026   2822     201.50       14:12:35       00083458868TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   521     202.50       14:22:24       00083459511TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2743     202.50       14:22:24       00083459512TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2796     203.50       14:55:51       00083462172TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2892     204.00       15:12:24       00083463628TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   297     204.00       15:12:24       00083463629TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2591     204.00       15:12:24       00083463630TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3048     203.50       15:22:10       00083464126TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3167     203.00       15:35:28       00083465532TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   3149     201.50       15:51:24       00083466882TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2763     201.00       16:02:14       00083467736TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   366     201.00       16:02:14       00083467737TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   22      201.00       16:02:14       00083467738TRLO0        XLON 
 
22/10/2026   2198     200.50       16:08:49       00083468513TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   57      202.00       08:00:13       00083471275TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   114     202.00       08:00:13       00083471274TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   424     202.00       08:00:13       00083471273TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   54      202.00       08:00:13       00083471272TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   33      202.00       08:00:13       00083471271TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2879     201.50       08:26:11       00083472739TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   658     200.50       08:40:27       00083473286TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2211     200.50       08:40:27       00083473285TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3263     199.60       08:59:20       00083474146TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   565     202.00       09:24:58       00083475142TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3066     202.00       09:24:58       00083475141TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   1095     202.00       09:32:44       00083475486TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2216     202.00       09:32:44       00083475485TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2868     202.00       09:32:44       00083475487TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3096     201.50       09:36:40       00083475981TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   681     201.00       09:36:45       00083476005TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2300     201.00       09:36:45       00083476004TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3208     205.00       10:43:24       00083479562TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3062     205.50       11:21:27       00083481186TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2866     205.50       11:21:27       00083481185TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2070     206.00       12:36:03       00083484107TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   1152     206.00       12:36:03       00083484106TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3200     207.00       12:50:04       00083484426TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2814     207.00       12:51:30       00083484448TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   876     206.50       13:02:43       00083484635TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2112     206.50       13:02:43       00083484634TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3010     207.50       13:35:29       00083485828TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3305     207.00       13:59:36       00083486974TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3179     207.50       14:31:18       00083488630TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   3136     209.50       14:55:18       00083490131TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   284     208.50       14:55:18       00083490132TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2945     209.00       15:07:06       00083491455TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   178     208.00       15:10:54       00083491839TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   841     208.00       15:12:42       00083491977TRLO0        XLON 
 
23/10/2026   2300     208.00       15:12:42       00083491976TRLO0        XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

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ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 447510 
EQS News ID:  2422082 
  
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(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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