Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH



26.10.2026 / 11:30 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG Company Name: LAIQON AG ISIN: DE000A12UP29 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 26.10.2026 Target price: €8.70 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.70 price target.



Abstract:

LAIQON has released preliminary Q3/26 AuM KPIs, which confirm that the strong growth momentum seen in H1/26 has continued into Q3 and early Q4. Group AuM increased 14.3% yoy to €11.61bn at end-September and reached €11.7bn by 15 October, approaching the company's €12bn FY/26 target. Digital Wealth remained the principal growth engine, with AuM more than doubling to €1.63bn (+123% yoy), accounting for 62% of the group's year-on-year AuM increase. Within this segment, LAIC surpassed its €1bn year-end target three months ahead of schedule, reaching €1.02bn at end-Q3 and €1.1bn by mid-October. The successful launch of the first AI ETF in partnership with Amundi and the return to organic inflows in Wealth Management provide further evidence of improving operating momentum. We view the update positively, as it reinforces our confidence in LAIQON achieving its FY/26 AuM target, with scope for an overshoot. The next key milestone will be demonstrating that accelerating AuM growth translates into higher revenues and improving profitability. Based on unchanged estimates, we maintain our Buy rating and €8.70 price target (upside: 102%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.



Zusammenfassung:

LAIQON hat vorläufige Kennzahlen zum verwalteten Vermögen (AuM) für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht, die bestätigen, dass sich die starke Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres 2026 auch im dritten Quartal und zu Beginn des vierten Quartals fortgesetzt hat. Das AuM der Gruppe stieg im Jahresvergleich um 14,3% auf €11,61 Mrd. per Ende September und erreichte bis zum 15. Oktober €11,7 Mrd., womit es sich dem Ziel des Unternehmens von €12 Mrd. für das Geschäftsjahr 2026 nähert. Digital Wealth blieb der wichtigste Wachstumsmotor: Das verwaltete Vermögen (AuM) hat sich auf €1,63 Mrd. mehr als verdoppelt (+123% im Jahresvergleich) und machte 62% des Anstiegs des verwalteten Vermögens der Gruppe im Jahresvergleich aus. Innerhalb dieses Segments übertraf LAIC sein Jahresendziel von €1 Mrd. drei Monate früher als geplant und erreichte zum Ende des dritten Quartals €1,02 Mrd. sowie bis Mitte Oktober €1,1 Mrd. Die erfolgreiche Einführung des ersten KI-ETF in Zusammenarbeit mit Amundi und die Rückkehr zu organischen Zuflüssen im Vermögensverwaltungsgeschäft sind weitere Anzeichen für eine sich verbessernde operative Dynamik. Wir bewerten diese Entwicklung positiv, da sie unser Vertrauen darin stärkt, dass LAIQON sein AuM-Ziel für das Geschäftsjahr 2026 erreichen, möglicherweise sogar leicht übertreffen wird. Der nächste wichtige Meilenstein wird darin bestehen, zu zeigen, dass sich das beschleunigte AuM-Wachstum in höheren Umsätzen und einer verbesserten Rentabilität niederschlägt. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen behalten wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €8,70 bei (Aufwärtspotenzial: 102%).



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Herr Gaurav Tiwari

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