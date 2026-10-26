Schlieren - Der Backwarenkonzern Aryzta kündigt Massnahmen in Deutschland an und bündelt die Produktion am Standort Eisleben. Die Werke in Gerolzhofen und Nordhausen werden geschlossen. Mit der Restrukturierung will das Unternehmen seine Profitabilität verbessern. Im August 2026 hatte der Schweizer Tiefkühlbackwaren-Anbieter eine Überprüfung der deutschen Geschäftsaktivitäten angekündigt. Die Produktion für den Detailhandel und den Foodservice-Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab