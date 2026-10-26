Im September hat die Förderbank KfW gut 38.000 Förderanträge für neue Heizungen, die erneuerbare Energien nutzen, bewilligt. Das ist ein Rückgang gegenüber den Zahlen in den Vormonaten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat Daten zum KfW-Förderprogramm BEG-Einzelmaßnahmen veröffentlicht. Demnach hat die bundeseigene Förderbank KfW im September 2026 gut 38.000 Heizungsförderungen bewilligt. Im Vergleich zu den Vormonaten sank das Interesse an der Heizungsförderung. Im Juli und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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