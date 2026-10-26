Jahresendrallye? | CoreWeve: Musk warnt | sk Hynix: Sonderdividende | Bayer: Zulassung
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|13:06
|JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertete die Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie...
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|12:42
|Dax am Mittag weiter freundlich - Bayer gefragt
|Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start in die Handelswoche bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.395...
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|12:38
|MustGrow to host Bayer webcast on biological agriculture partnership
|11:59
|Aktien Frankfurt: Dax erholt sich dank 'Schnäppchenjägern'
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag nach der schwachen Vorwoche klar erholt. "Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett und nutzen die günstigeren Kurse zum Einstieg", kommentierte...
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|11:54
|Jahresendrallye? | CoreWeve: Musk warnt | sk Hynix: Sonderdividende | Bayer: Zulassung
|Jahresendrallye? | CoreWeve: Musk warnt | sk Hynix: Sonderdividende | Bayer: Zulassun
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|SKHY, BABA in the Crosshairs: Goldman Slashes KOSPI Ahead of Earnings, Morgan Stanley Warns on China AI
|12:22
|Analysts Say SK hynix Can Fund Solidigm Internally
|12:22
|SK hynix Eyes Bigger Shareholder Returns
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|Jahresendrallye? | CoreWeve: Musk warnt | sk Hynix: Sonderdividende | Bayer: Zulassung
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|10:53
|Showdown schon am Mittwoch?: SK Hynix steht vor einer der größten Sonderausschüttungen der Chipbranche
|© Foto: UnsplashRund 12 Milliarden US-Dollar könnten an die Aktionäre fließen. Noch ist nichts beschlossen - doch die Entscheidung könnte bereits mit den Quartalszahlen fallen Enthaltene Werte: US78392B1070...
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|13:10
|Starker Cashflow: Cantor Fitzgerald bekräftigt Einstufung für Tesla
|13:06
|Cantor Fitzgerald reiterates Tesla stock rating on strong cash flow
|12:14
|Elon Musk verkündet Mega-Deal: SpaceX sichert sich 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips von Nvidia
|SpaceX hat laut Elon Musk einen 40-Milliarden-Dollar-Schulden-Deal abgeschlossen, um die KI-Expansion mit Nvidia-Chips zu finanzieren. So prognostiziert das technische Analyse-Modell von index-radar.de...
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|12:11
|Hunderte Cloud-Aktien vor dem Aus? Musks knallharte Warnung schockt die Börse
|Elon Musk sagt mehr als 200 Neoclouds ein Massensterben voraus. CoreWeave und Nebius rutschen ab, laut Musk ist der Geldhahn der Kreditmärkte fast zu. Wer überlebt und was heißt das für Ihr Depot? Elon...
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|12:10
|Tesla erhält Zulassung für FSD-System in Lettland
|Unternehmen / Aktien
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|SK HYNIX INC GDR
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|+3,78 %
|TESLA INC
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|+2,45 %