Unterföhring (ots) -Mit 18 Mechanikern zweieinhalb Wochen quer durch die USA. Der Auftrag: Flugzeuge, Lkws und Wasserfahrzeuge einsammeln, reparieren und abtransportieren. Ein solcher Wahnsinnstrip kann nur einem einfallen: Michael Manousakis. Aber wenn sich der "Morlock Motors"-Chef was in den Kopf gesetzt hat, wird es auch so gemacht! Zu sehen bei Kabel Eins in der neuen Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ab Donnerstag, 29. Oktober, um 20:15 Uhr und jederzeit kostenlos streamen auf Joyn."Wir haben in Amerika eigentlich viel zu viele Sachen angezettelt, die jetzt unbedingt abgearbeitet werden müssen", erklärt der Chef-Morlock die USA-Mission XXL. Die Monster-Tour droht allerdings schon vor dem Start zu scheitern. Der "Firmenflieger", Manousakis' legendäre "Beech", ist nicht flugtauglich. Den Morlocks bleibt nur wenig Zeit, um das Transportflugzeug rechtzeitig wieder einsatzbereit zu machen. Weitere Schauplätze der fünften Staffel des Erfolgsformats sind Italien, Österreich, Frankreich - und natürlich auch der heimische Westerwald.Dort will Firmenpatron Michael Manousakis so langsam die Weichen für die Zukunft stellen und seine Tochter Carla Schritt für Schritt in die Chefrolle bringen. Klar, dass sie auf dem Weg dorthin die ein oder andere schwierige Herausforderung meistern muss. Challenge 1: einen Hummer über die Alpen nach Italien überführen. Was nach einem entspannten Roadtrip klingt, entwickelt sich schnell zu einer echten Bewährungsprobe. Hat Carla das Zeug dazu, in die großen Fußstapfen ihres Vaters zu treten?Produziert wird "Morlock Motors" von spin.tv im Auftrag von Kabel Eins."Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ab 29. Oktober 2026, immer donnerstags, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und streamen auf JoynPressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6377848