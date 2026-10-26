Die Infineon-Aktie startet mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Börsenwoche und hat am Montag die wichtige Marke von 50 Euro überschritten. Rückenwind liefert die wachsende Fantasie rund um das Geschäft mit der Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Am 10. November 2026 folgt mit den Jahreszahlen der nächste entscheidende Test für den Halbleiterkonzern.Infineon knackt die 50-Euro-Marke Die Infineon-Aktie gehört am Montag zu den stärkeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de