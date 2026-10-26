Ein paar Formalitäten wie der Eintrag ins Handelsregister stehen noch aus. Dann kann die Börsenstory von Innok Robotics endlich starten. Präsentiert hat sich der Hersteller von autonomen Robotersystemen für den Transport von Lasten, die Bewässerung von Gärtnereien oder auch Friedhöfen sowie für Überwachungszwecke via Kameras bereits Anfang Oktober auf dem IIF International Investmentforum. Mitte November ist Innok auf der von GBC veranstalteten MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz - wenig später geht es dann nach Frankfurt zum Eigenkapitalforum der Deutschen Börse AG. Spätestens nach diesen beiden Konferenzen sollte das Unternehmen den Investoren aus der Smallcap-Szene ein Begriff sein. Boersengefluester.de hat daher schon jetzt die Gelegenheit für ein Vorstandsgespräch mit CEO und Gründer Alwin Heerklotz sowie Finanzvorstand Michael Hanselmann genutzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de