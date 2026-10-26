Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW beziffern den EEG-Finanzierungsbedarf für 2027 auf 17,524 Milliarden Euro. Das geht aus ihrer am Montag veröffentlichten Prognose hervor. Für 2026 hatten sie im Oktober vergangenen Jahres zunächst einen Finanzierungsbedarf von 16,152 Milliarden Euro ohne Berücksichtigung des erwarteten EEG-Kontostands ermittelt, wie Angaben auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber zeigen. Grundlage der aktuellen Berechnungen ist unter anderem die Mittelfristprognose der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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