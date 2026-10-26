VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. Oktober 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen vom Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dem mexikanischen Bundesministerium für Umweltschutz, Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und nachhaltige Entwicklung, eine Genehmigung für ein Oberflächenbohrprogramm auf dem ehemals produzierenden El Potrero Gold-Silber-Projekt in Durango, Mexiko, erhalten hat. Die Genehmigung umfasst 110 Bohrstandorte und ist zwei Jahre lang gültig. Derzeit plant Pinnacle ein erstes Bohrprogramm, das voraussichtlich 48 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.540 Metern umfassen wird. Zu den Zielen gehören Lücken rund um die historischen Bergwerksanlagen, die mit dem aktuellen Untertage-Bohrprogramm nicht erreicht werden konnten, die zusätzliche Streichlänge von 1.100 Metern des Dos de Mayo Adersystems, das parallele El Capulín Adersystem sowie die Estrella Ader (siehe Abbildung 1).

Bezeichnenderweise handelt es sich bei dieser Genehmigung um mehr als nur eine Standard-Bohrgenehmigung. Da das Gebiet, in dem sich dieser Teil des Projekts befindet, als "halbwarm, subhumid" eingestuft ist, findet die Norm "NORMA 120" für Bohrgenehmigungen keine Anwendung. Folglich war eine vollständige Umweltgenehmigung, das sogenannte "Manifiesto Impacto Ambiental" (MIA), erforderlich. Im Rahmen des langwierigen Verfahrens zur Erlangung dieser Genehmigung musste Pinnacle wesentlich mehr Hintergrund- und Basisdaten vorlegen, als dies normalerweise für eine Bohrgenehmigung erforderlich wäre, was zu einer längeren Genehmigungsdauer führte. Nachdem dies nun jedoch erledigt ist, dienen dieselben Daten als Grundlage für die Genehmigungen, die für die Mine, die Verarbeitungsanlage, die Tailings-Anlage (TSF), die Verlängerung der Stromleitung, die Wassergenehmigung und die Zusatzinfrastruktur erforderlich sind - all diese Vorhaben befinden sich derzeit in der Umsetzung.

"Der Erhalt dieser Bohrgenehmigung ist ein wichtiger Schritt vorwärts für das Potrero Projekt", erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. "Wir sind nun nicht nur in der Lage, von Untertage- auf Oberflächenbohrungen umzustellen, sondern haben auch die Grundlagen für einen Großteil der Genehmigungen geschaffen, die erforderlich sind, um das Projekt wieder in Produktion zu bringen. Auch wenn dieser Prozess länger dauerte als bei einer normalen Bohrgenehmigung, war es keine Zeitverschwendung, da wir die Arbeiten ohnehin hätten durchführen müssen. Wir gehen davon aus, das Untertageprogramm gegen Ende November abzuschließen und die Untertage-Crew sowie die Ausrüstung abzuziehen, bevor wir mit dem Oberflächenprogramm beginnen. Sobald die erste Oberflächenbohrung an den Zielstellen der Dos de Mayo Ader ordnungsgemäß eingerichtet ist, werden wir erwägen, ein zweites Bohrgerät hinzuzufügen, um mit der Estrella Ader zu beginnen, da wir glauben, dass diese Struktur großes Potenzial birgt. Sobald alle Ergebnisse der Untertagebohrungen vorliegen, werden wir in der Lage sein, ein Mineralieninventar für die bestehenden Minen zu erstellen und dieses anschließend um die Ergebnisse des Oberflächenbohrprogramms zu ergänzen, mit dem Ziel, eine ausreichende Grundlage für einen Abbauplan und eine formelle Produktionsentscheidung Anfang 2027 zu schaffen."

Update zu den Untertagebohrungen

Die Untertagebohrungen in der historischen Pinos Cuates Mine sind abgeschlossen; insgesamt wurden 73 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.452,2 Metern gebohrt. Alle verbleibenden Proben wurden an das SGS Labor in Durango übermittelt; die Ergebnisse werden in 3 bis 4 Wochen veröffentlicht, sobald sie zusammengestellt und ausgewertet sind. Die bisherigen Ergebnisse sind äußerst vielversprechend und umfassen lokal hochgradige Gold- und Silberwerte; zudem scheint die gesamte mineralisierte Zone größer zu sein als ursprünglich angenommen (siehe Pressemitteilungen von Pinnacle vom 18. August und 9. September 2026). Das Untertage-Bohrgerät wurde nun in die historische Dos de Mayo Mine verlegt, die sich direkt entlang des Streichens in südöstlicher Richtung befindet und in der derzeit 555 Meter in 27 Bohrlöchern geplant sind.

Oberflächenbohrziele

Das Oberflächenbohrprogramm der Phase 1 umfasst derzeit 5.540 Meter in 48 Bohrlöchern und lässt sich in vier Zielgebiete unterteilen (siehe Abbildung 1):

Einfüllbohrungen rund um die historischen unterirdischen Stollen zur Erkundung von Teilen der Dos de Mayo Aderstruktur, die mit dem Untertagebohrer nicht erreicht werden konnten. Geplant sind 14 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.255 Metern.

Ausfall-Bohrlöcher entlang des Streichens der Dos de Mayo Ader in Richtung Nordwesten. Kartierungen haben die Ader über eine Länge von etwa 1.100 Metern von den historischen Bergwerken aus verfolgt, wobei dieser Abschnitt bisher noch nie gebohrt wurde. Geplant sind neun Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von 425 Metern.

Das Capulín Adersystem liegt etwa 200 Meter südwestlich der historischen Bergwerksanlagen und verläuft parallel zur Dos de Mayo Ader. El Capulín ist eine nordwest-südöstlich verlaufende Aderstruktur und wurde entlang einer Streichlänge von 375 Metern kartiert, was in etwa der Länge entspricht, die durch die Dos de Mayo und Pinos Cuates Mineralisierung definiert ist (siehe Lageplan unten). Im Gegensatz zur Brekzienader im Dos de Mayo Trend tritt sie entweder als kristalline Quarzader mit Bändern aus gitterförmigem Quarz oder als Zone aus 1 bis 5 cm breiten Quarzadern mit gitterförmiger Textur auf. Sie weist einen Azimut von 320-325° mit einer Neigung von 65° bis 85° nach Nordosten und einer Mächtigkeit von 45 cm bis 2 Metern auf. Bei Kanalproben wurden bis zu 6,27 g/t Au und 99 g/t Ag über 0,4 Meter ermittelt (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 24. September 2025). Geplant sind acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.625 Metern.

Die Estrella Ader liegt etwa 500 Meter südwestlich der historischen Minen und befindet sich auf einer um etwa 500 Meter höheren Lage. Letzteres ist insofern von Bedeutung, als die Adertexturen und das Vorkommen von massivem Kaolinit auf eine höhere Lage im Mineralisierungssystem hindeuten. Da auf dieser höheren Ebene eine Gold-Silber-Mineralisierung vorliegt, ist es möglich, dass sich die Mineralisierung bis auf ähnliche Ebenen wie die Minen erstrecken könnte. Wie in der Pressemitteilung von Pinnacle vom 20. Januar 2026 berichtet, wurde ein 42,5 Meter langer Stollen, der der Estrella Ader folgt, mittels Kanalproben untersucht, wobei zwei mineralisierte Zonen identifiziert wurden, die 5,49 g/t Au und 48 g/t Ag über eine durchschnittliche Weite von 0,72 Metern und eine Streichlänge von 12 Metern ergaben, sowie 1,87 g/t Au und 51 g/t Ag über eine durchschnittliche Weite von 1,1 Metern und eine Streichlänge von 22,5 Metern, getrennt durch 8 Meter Material mit geringerem Gehalt. Einzelproben wiesen Werte von bis zu 17,7 g/t Au und 24 g/t Ag über eine Weite von 0,5 Metern auf. Die Estrella Ader wurde an der Oberfläche über etwa 400 Meter und vertikal hangabwärts über etwa 200 Meter verfolgt, was auf ein erhebliches Ausdehnungs-Potenzial hindeutet. Es sind 17 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.235 Metern geplant.

Abbildung 1: Zielgebiete für das bevorstehende Oberflächenbohrprogramm

Aktueller Stand der Projektgenehmigungen

Die allgemeinen Genehmigungsverfahren für das Projekt schreiten an mehreren Fronten parallel voran:

Stromleitungserweiterung: Eine Machbarkeitsstudie wurde von der Firma Grupo Electrocontructor Rueda, S.A. de C.V. aus Durango durchgeführt. Die Studie beschrieb detailliert den Verlauf der 3,3 Kilometer langen Erweiterung, die benötigten Materialien sowie die elektrischen Spezifikationen, die für die Stromversorgung der Anlage und der Nebenbetriebe erforderlich sind. Die Studie wurde der Bundeselektrizitätskommission (Comisión Federal de Electricidad, CFE) vorgelegt, die bestätigte, dass die erforderliche elektrische Kapazität verfügbar ist, und weitere Schritte für die endgültige Genehmigung festlegte, darunter Umweltgenehmigungen und Genehmigungen zur "Änderung der Bodennutzung" (ETJ) für das Gebiet, das von der Trasse der neuen Stromleitung erfasst wird.

Wasser: Die mexikanische Regierung hat im Dezember 2025 die Wassergesetze geändert und ist von einem transaktionsbasierten System, bei dem Wassergenehmigungen gekauft und verkauft werden konnten, zu einem strengeren Genehmigungsverfahren übergegangen, das an die Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesetze geknüpft ist. Daher hat Pinnacle das Unternehmen Geids Hydroagricultural Engineering beauftragt, hydrologische Studien durchzuführen, die der Nationalen Wasserkommission (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA) vorgelegt werden sollen. Die CONAGUA hat bestätigt, dass im Fluss unterhalb des Werksgeländes von Potrero ausreichend Wasser vorhanden ist, und die Feldarbeiten für diese Studien haben bereits begonnen. Da die Geschäftsführer von Geids früher bei der CONAGUA tätig waren, sind sie mit den Anforderungen und den zu befolgenden Verfahren vertraut, um eine Wassergenehmigung vorschriftsmäßig und zeitnah zu erhalten.

Tailings-Anlage: Als Teil des Aufbereitungsablaufs ist geplant, trockene Tailings zu produzieren, die in einer "Dry-Stack"-Abfall-Lagerstätte (TSF) gelagert werden sollen. Hierfür muss ein Standort ausgewählt, geotechnische Untersuchungen durchgeführt und Planungsunterlagen erstellt und bei den Behörden eingereicht werden. Pinnacle prüft derzeit Angebote für diese Arbeiten und wird mit den Feldarbeiten beginnen, sobald ein Auftragnehmer ausgewählt wurde.

Umwelt: Im Rahmen des Verfahrens zur Erlangung der Genehmigung durch SEMARNAT für die Oberflächenbohrungen hat Pinnacle bereits Basisuntersuchungen zu Flora und Fauna (einschließlich Forstwirtschaft), Klima und Wetter, Topografie usw. durchgeführt, so dass diese Arbeiten als Grundlage für die Umweltstudien und den Antrag auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung (MIA) für die Verarbeitungsanlage, das Bergwerk und das gesamte Gebiet dienen, die auch mit den oben dargelegten Anforderungen hinsichtlich Stromleitung, Wasserversorgung und Abraumhalde verknüpft werden. Diese Arbeiten werden die bereits abgeschlossenen Untersuchungen effektiv ergänzen, indem sie Einzelheiten zu den verschiedenen Gebäuden, der Abraumhalde usw. enthalten. Die Infrastruktur wurde vermessen und es wurden Zeichnungen erstellt, die in den Antrag aufgenommen werden sollen. Einzelheiten zum Abbau und zur Mineralaufbereitung werden zu gegebener Zeit einbezogen, sobald eine formelle Produktionsentscheidung getroffen wurde.

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in 3 km Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: "Robert A. Archer"

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (236) 455-3238

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommentare zu Prognosen und Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind daher mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Obwohl Pinnacle Silver and Gold der Ansicht ist, dass diese Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, unabhängig davon, ob diese in dieser Pressemitteilung oder im Rahmen einer Frage-und-Antwort-Runde im Zusammenhang mit diesen Informationen gemacht wurden.

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