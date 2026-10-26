Meta und Anthropic liefern den US-Börsen am Montag Grund zur Hoffnung. Meta gibt eine Kapitalerhöhung bekannt und nennt dabei prominente Investoren. Anthropic konkretisiert den anstehenden Börsengang. Meta will rund 35 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt aufnehmen. Geplant sind 22,5 Milliarden Dollar über den vereinbarten künftigen Verkauf von Klasse-A-Aktien sowie 12,5 Milliarden Dollar über Vorzugsaktien, die später verpflichtend in Stammaktien umgewandelt werden. Hinzu kommt ab dem ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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