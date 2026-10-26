Die Bayer-Aktie startet mit einem Kursgewinn von über +3% sehr stark in die neue Handelswoche. Was steckt hinter der guten Performance der Leverkusener zum Wochenauftakt und können sich Anleger bald wieder über Kurse von über 50 € freuen? Drei gute Nachrichten Der starke Start der Bayer-Aktie in die neue Handelswoche ist einer Nachricht zuzuschreiben, die der Chemie- und Pharmakonzern kurz vor dem Wochenende veröffentlichte. Bayer berichtete Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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