BB Biotech steigert den NAV im 3. Quartal um 5,6 % in CHF, reinvestiert Übernahmeerlöse in zwölf neue Beteiligungen und sieht nach der September-Korrektur gezielte Chancen. Der NAV von BB Biotech stieg im 3. Quartal 2026 in CHF um 5.6%, die Aktie um 6.5%. Der Nasdaq Biotechnology Index (NBI) legte um 12.0% in CHF zu. Das Quartal brachte zudem klinische und regulatorische Fortschritte im Portfolio, den Abschluss von Übernahmen unter Beteiligung von Portfoliounternehmen und die Reinvestition verfügbarer Mittel. Der Indexanstieg wurde vor allem von starken Kursgewinnen einiger weniger Unternehmen getragen. Dazu zählten auch Titel außerhalb des therapeutischen Anlagefokus von BB Biotech. Weniger als die Hälfte der NBI-Titel legte im Quartal zu; im Median verloren die Aktien an Wert. Gleichzeitig gerieten kleinere Biotechnologieunternehmen durch den Zinsanstieg im September unter Druck. Währungsbewegungen erhöhten die in CHF ausgewiesene Performance sowohl des NAV von BB Biotech als auch des NBI gegenüber den jeweiligen USD-Werten. Der Performanceabstand war in beiden Währungen jedoch ähnlich. Die Aktie von BB Biotech entwickelte sich im Quartal besser als der NAV, während sich der Kursabschlag von 12.9% per 30. Juni auf 12.2% per 30. September verringerte. Ziel bleibt, mit dem NAV langfristig eine höhere Rendite als der Referenzindex zu erzielen. Performance im 3. Quartal 2026 Performance Q3 2026 Q3 2025 Währung CHF EUR USD CHF EUR USD BB Biotech Aktie 6,5% 3,4% 3,0% 20,0% 20,1% 19,5% BB Biotech NAV 5,6% 3,0% 2,2% 24,0% 24,0% 23,5% NBI 12,0% 9,2% 8,5% 15,7% 15,7% 15,6% Nettogewinn (CHF) 175 Mio. - - 448 Mio. - - Treiber der relativen Performance Der Performanceabstand zum NBI war wesentlich auf starke Kursgewinne bei Moderna und Anbietern von Genomik-Technologien zurückzuführen, die im Portfolio von BB Biotech nicht vertreten waren. Moderna profitierte von positiven Phase-III-Ergebnissen bei Melanom für die gemeinsam mit Merck entwickelte personalisierte Krebstherapie. Anbieter von Genomik-Technologien legten angesichts des wachsenden Interesses am Einsatz künstlicher Intelligenz in der Biologie ebenfalls deutlich zu. Dieses Segment liegt außerhalb des Anlagefokus von BB Biotech auf Unternehmen, die Medikamente entwickeln. Mehrere Portfoliounternehmen in der klinischen Entwicklungsphase gerieten im September unter Druck und gaben einen Teil ihrer Kursgewinne aus dem Sommer wieder ab. BB Biotech hatte im Jahresverlauf ausgewählte Positionen reduziert, nachdem deren Aktienkurse und Portfoliogewichte gestiegen waren. Dies begrenzte die Auswirkungen der Korrektur auf den NAV. Bei unveränderter Investmentthese hat das Team begonnen, ausgewählte Positionen zu niedrigeren Bewertungen wieder auszubauen. Klinische Fortschritte und strategische Nachfrage Im Berichtsquartal erhielten drei Portfoliounternehmen US-Arzneimittelzulassungen: Revolution Medicines für Daraxonrasib bei metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs, Scholar Rock Holding für Apitegromab bei spinaler Muskelatrophie und Regeneron für Garetosmab bei Fibrodysplasia ossificans progressiva. Darüber hinaus gab es weitere klinische Fortschritte. Amgen legte Ergebnisse aus zwei Phase-III-Studien vor: Tarlatamab verbesserte das Gesamtüberleben bei kleinzelligem Lungenkrebs, während Dazodalibep die systemische Krankheitsaktivität beim Sjögren-Syndrom verringerte. Die Phase ...

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