von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Koch, acht bestehende Beteiligungen verkauft, zwölf neue Positionen aufgebaut, das sieht nach einer grösseren Rochade aus? Die Veränderungen spiegeln unser aktives Portfoliomanagement wider. Wir nutzen neue Entwicklungen und attraktive Bewertungen, um unser Portfolio im Rahmen unserer langfristigen Anlagestrategie gezielt weiterzuentwickeln. Ein Teil davon geht auf Übernahmen zurück: Im dritten Quartal wurden mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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